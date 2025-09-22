Ana María Aldón recuerda cuándo Michu le pidió quedarse con su hija: «Fue antes de…»

Ana María Aldón, el pasado mes de mayo, comunicó a los espectadores de Fiesta su decisión de abandonar su puesto de colaboradora en el programa. Y todo como consecuencia de un «momento familiar delicado» que estaba atravesando. Durante todo este tiempo, por diversas circunstancias como es la trágica muerte de Michu y su testamento, el nombre de Ana María Aldón ha vuelto a salir a la palestra. Y todo porque la que fuese ex pareja de José Fernando Ortega habría hecho saber que quería que tanto Ana María como Ortega Cano cuidasen de su hija en caso de que ella no estuviera. Así pues, durante su paso por el plató de De Viernes, la andaluza no solamente se ha pronunciado sobre esta situación, sino también sobre muchas cuestiones que tienen estrecha vinculación con lo que le ha sucedido en los últimos meses tras haber tomado la decisión de alejarse de los focos.

De esta forma, dio detalles sobre si sigue en pie la boda con Eladio, su pareja, así como si es cierta la última voluntad de Michu respecto a su hija y su deseo de que la pequeña permaneciera junto al entonces matrimonio si algo llegase a sucederle. En el plató del programa presentado por Santi Acosta y Bea Archidona, la ex concursante de Supervivientes 2020 desveló que siempre se había sentido muy unida a Michu, puesto que, aunque prácticamente no tenían contacto, fue uno de los grandes apoyos de la entonces pareja de José Fernando cuando Ana María todavía formaba parte de esa familia. «Ella siempre en las entrevistas decía que yo le había dado mucho, pero no es así. No le di mucho, simplemente le di cariño y consejo en un ambiente en el que no tenía ningún tipo de apoyo», reconoció la diseñadora durante su entrevista en De Viernes.

Michu, antes de su triste fallecimiento, no dudó en tener en cuenta el futuro de su hija. De esta forma, quiso dejar claro qué quería que pasase con su hija en el caso de que le sucediese algo, por lo que escogió a José Ortega Cano y la que era su pareja entonces, Ana María Aldón, como custodios: «Ella en un momento dado me pidió que la niña se quedara conmigo y con su abuelo, imagínate los sentimientos que te vienen».

Lejos de que todo quede ahí, la diseñadora quiso ir mucho más allá: «Recuerdo cómo me lo pidió ese día, tenía que entrar a quirófano para someterse a una intervención y se puso delante de mí y me lo pidió. No me sorprendió que me lo pidiera, porque no solo me lo estaba pidiendo a mí, también se lo estaba pidiendo a su abuelo. Me pidió el DNI y me dijo que iba a ir al notario».

Fue entonces cuando Ana María Aldón se sinceró sobre este asunto: «No me cabe la más mínima duda de que la niña va a estar muy bien cuidada y que Ortega va a ejercer de abuelo. Si la familia me necesita para algo yo voy a estar, claro que sí». Eso sí, en la actualidad, la andaluza no mantiene ningún tipo de relación con la familia de su hijo.

Es más, no se puso en contacto con Ortega Cano cuando conoció la noticia de la trágica muerte de la ex pareja de José Fernando. Y todo por una razón que quiso explicar en De Viernes: «Cuando me entero del fallecimiento de Michu no me pongo en contacto con nadie. Yo acababa de perder a mi sobrina y a mí nadie me había llamado para darme el pésame».