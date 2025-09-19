‘De Viernes’ confirma a sus invitados para hoy, viernes 19 de septiembre

De Viernes, poco a poco y con el paso de los meses, ha conseguido convertirse en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en Telecinco. Esto no es producto de la casualidad, puesto que el equipo de este programa hace un gran esfuerzo para conseguir los testimonios más buscados del momento. Un claro ejemplo lo encontramos en el pasado viernes 12 de septiembre, puesto que Rocío Flores pasó por el plató tras su Scoop donde dio grandes titulares, pero también supuso el regreso a televisión de Anabel Pantoja antes de su estreno en Bailando con las estrellas. Pero no todo queda ahí, puesto que el paparazzi Miguel Temprano acudió al programa presentado por Bea Archidona y Santi Acosta para hablar de las polémicas imágenes de Mar Flores y Alessandro Lequio que publicó Interviú. Es el momento perfecto para conocer la lista completa de invitados de De Viernes para hoy, viernes 19 de septiembre.

Carlo Costanzia

Tras la publicación de las memorias de Mar Flores, Carlo Costanzia di Costigliole no ha dudado en romper su silencio para responder, de forma contundente, a todas y cada una de las acusaciones de la modelo. De esta forma, dará detalles de cómo fue su matrimonio, así como esos momentos tan duros que atravesaron. Además, se sincerará sobre el posible distanciamiento entre madre e hijo, así como su comentada asistencia al 60 cumpleaños de Terelu Campos, donde posó con la hija de María Teresa Campos, Alejandra Rubio y su hijo Carlo Costanzia.

Rocío Flores y Olga Moreno

Los espectadores de De Viernes van a ser testigos del reencuentro en directo de ambas, que acudirán a plató como colaboradoras del debate de Supervivientes All Stars. Además, se mostrarán imágenes inéditas de lo sucedido en los Cayos Cochinos en las últimas horas. No solamente ellas comentarán lo que está ocurriendo en Honduras con los participantes, sino que lo harán junto a otros rostros conocidos como son María Jesús Ruiz, Yola Berrocal y otros tantos tertulianos y defensores de concursantes.

Ana María Aldón

La ex mujer de Ortega Cano regresa a televisión tras haber estado varios meses alejada de los focos. Lo hace para hacer frente a una de las entrevistas más complicadas, puesto que dará a conocer cómo se encuentra tras haber pasado «un año muy duro» no solamente para ella, sino también para su familia. Como es de esperar, también hablará sobre el vínculo que tenía con Michu, ex pareja de José Fernando Ortega que falleció el 7 de julio de este año como consecuencia de una enfermedad cardiaca que padecía.

