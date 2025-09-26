La alcaldesa socialista de Ciempozuelos permite que activistas propalestinos okupen el Ayuntamiento

La alcaldesa socialista de Ciempozuelos, Raquel Jimeno, ha permitido que activistas propalestinos de Izquierda Unida, sin representación en el Ayuntamiento de la localidad madrileña, se encierren durante toda la noche, del jueves al viernes, en el Salon de Plenos del consistorio para realizar una manifestación en solidaridad con Palestina.

Fuentes consultadas por OKDIARIO relatan que los activistas de Izquierda Unida, que no lograron representación municipal en las últimas elecciones, utilizaron el reglamento de participación ciudadana para tener la voz que no le dieron los vecinos en el Pleno. Además, denuncian la «utilización torticera» de la mencionada reglamentación, que se incumple en varios aspectos.

Los activistas han intervenido en el pleno en el que no tienen ningún concejal, usando el reglamento de participación ciudadana, que es el que tienen los vecinos para plantear ruegos y preguntas de competencia municipal a los representantes.

No es la primera vez que IU utiliza el reglamento de participación ciudadana para entrar en un Pleno sin representación. La alcaldesa permite la utilización del mismo aunque se incumpla en términos de temática, al no ser un asunto, el conflicto de Palestina, de competencia municipal, y en el tiempo de registro, ya que no informaron con diez días hábiles de antelación. Además, desde el PSOE ocultaron en la Junta de Portavoces la presencia de los activistas de extrema izquierda.

El Partido Popular de Ciempozuelos decidió marcharse una vez finalizados los puntos del día previstos en el Pleno, para no participar de lo que describen como «un disparate de la extrema izquierda con el beneplácito de la alcaldesa socialista». Los populares denuncian que se ha pasado, desde la izquierda, de fomentar la okupación a «okupar directamente el salón de plenos» con el permiso del Gobierno municipal.

La manifestación ha durado toda la noche y los okupas han contado con la protección de dos efectivos de la Policía Local en la puerta del Ayuntamiento de Ciempozuelos.

IU presume en las redes

Los activistas de IU que han okupado el salón de Plenos de Ciempozuelos han presumido en las redes sociales de su actuación y han posado con banderas de Palestina y pancartas denunciando el «genocidio. «Aquí encerrados ya después de 5 horas de pleno. ¡Viva Palestina libre! Gracias a los ciudadanos, IU Morata y la Asociación Hipatia por acompañarnos», han publicado en la cuenta oficial de Facebook de la formación, confirmando que en la comitiva okupa también han participado miembros de IU Morata de Tajuña, pueblo a 20 minutos en coche de Ciempozuelos.

Desde la cuenta de IU Morata también han publicado fotografías en el pleno de Ciempozuelos, con el siguiente mensaje. «Acompañando a los compañeras de IU CIEMPOZUELOS en el pleno, Minuto de silencio contra el genocidio que está cometiendo el estado genocida de Israel». «¡Desde el río hasta el mar Palestina vencerá!», añaden en la publicación.

La alcaldesa de Ciempozuelos

No es la primera vez que la alcaldesa Raquel Jimeno se convierte en protagonista más allá de las fronteras de Ciempozuelos. La regidora socialista, el pasado mes de marzo, protagonizó un bronco debate con la concejal del PP, Patricia Maroto, a la que dijo que «parece que sabe mucho de prostitución», a lo que la popular reaccionó provocando un fuerte enfrentamiento entre ambos bandos.

La primera edil acusó a la popular Maroto de saber mucho de prostitución. «Estamos hablando señora Patricia Maroto de fondos de la Comunidad de Madrid para que se inviertan en recursos públicos del municipio. No estamos hablando de menores que no tienen nada que ver con este municipio, no estamos hablando de prostitución que parece que usted sabe mucho, no estamos hablando de las barbaridades que está usted diciendo», espetó la alcaldesa, con la respuesta inmediata de la concejal del PP. «Yo no sé más de prostitución que todo lo que nos enseña el Partido Socialista».