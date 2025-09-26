El Mallorca arrancará su partido ante el Alavés como colista. El empate de anoche en Montilivi entre Girona y Espanyol manda a los de Arrasate a la última posición de la tabla clasificatoria, aunque por supuesto de manera provisional, ya que si suman hoy un punto volverán a la penúltima posición con los mismos puntos que los catalanes, tres. Desde mayo de 2013 el equipo bermellón no ocupaba la última posición de la tabla en Primera División. Aquella temporada acabó bajando a Segunda División.

Ahora mismo el Mallorca, con dos puntos, cierra la clasificación, aunque el Girona, que suma tres, ha disputado un partrido más. El Oviedo es antepenúltimo con tres puntos, pero tampoco ha jugado en esta jornada, mientras que Levante, con cuatro, y Real Sociedad, Rayo y Celta, con cinco, están por encima en la clasificación.

Ojo por arriba al Espanyol, que tras su empate de ayer en Girona suma ya doce puntos, por lo que en estos momentos le saca diez al Mallorca, aunque podrían quedar reducidos a siete si los de Arrasate derrotan hoy al Alavés, en un partido absolutamente clave porque el equipo bermellón sacaría la cabeza de atrás si logra la que sería además su primera victoria de la temporada.