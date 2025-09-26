¿Quién va hoy como invitado a ‘Pasapalabra’? Famosos que acuden al plató de Roberto Leal

Pasapalabra continúa intratable como uno de los programas más vistos de la televisión, siendo gran parte de la culpa de los invitados que acuden al plató a ayudar a los concursantes, en este caso Rosa Rodríguez y Manu Pascual. En los próximos tres días serán cuatro nuevos ayudantes de lujo los que formen parte de los equipos naranja y azul, teniendo que mostrar su rapidez mental y sus conocimientos en el mundo del lenguaje y la cultura general. Estos son los nombres que estarán desde el viernes 26 y hasta el martes 30 de septiembre de 2025.

Txabi Franquesa

Este barcelonés es considerado un auténtico artista polifacético. No solamente ha trabajado como actor, cómico o reportero, sino también como guionista y presentador. Si hay algo por lo que ha destacado en el ámbito profesional es por su papel como monologuista. Es más, llegó a ser considerado como uno de los rostros más conocidos dentro de Paramount Comedy.

Es importante destacar que Txabi ha formado parte de diversos programas de televisión, llegando a ser voz en off de diversos programas de Telecinco. Además, formó parte del equipo de guion de Boquería 357 y La nit del cor, proyectos que marcaron un antes y un después en la cadena autonómica TV3.

Candela Serrat repite en ‘Pasapalabra’

Candela Serrat es una de las actrices que nos acompañan como invitada en Pasapalabra hoy. Es la hija más conocida de Joan Manuel Serrat por su profesión como actriz. Los espectadores la han podido ver en series como Seis hermanas, Estoy vivo, Caronte y Servir y proteger. En la actualidad continúa de gira por España con la obra Todos los pájaros

En el año 2019 se casó con el actor Dani Muriel, conocido por sus papeles en Escenas de Matrimonio y como amigo de Javier Maroto en La que se avecina. Fruto de su relación han tenido dos hijos, Mérida y Daniel.

Dafne Fernández

Aunque es conocida por su faceta como actriz, también es bailarina profesional tras estudiar Danza durante tres años. Esa formación le sirvió para formar parte de Un paso adelante, la serie de Antena 3 en la que consiguió hacerse una estrella. Tras el final de Cuatro estrellas, la actriz ha formado parte de la serie Perdiendo el juicio, que ya está disponible en la plataforma atresplayer.

Iván Sánchez vuelve a ‘Pasapalabra’

El actor de origen madrileño se ha convertido en uno de los rostros más usuales de las producciones del momento. De hecho, su talento le ha llevado a cruzar el charco y probar suerte en producciones internacionales como La tempestad, telenovela mexicana en la que trabajó con William Levy y Ximena Navarrete.

A lo largo de su carrera ha dado vida a numerosos personajes de la ficción, destacando su paso por proyectos como Aquí no hay quien viva, Hospital Central, La reina del sur, Bosé, entre otras. Además, ha participado en programas de televisión como MasterChef Celebrity España, Dímelo al oído y ¿Dónde estás corazón?