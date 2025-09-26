Éstos son los países que se han quedado y los que se han ido del discurso de Netanyahu en la ONU

El discurso del primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu ha tenido una reacción mixta en el plenario de la Asamblea General de Naciones Unidas antes de su intervención del debate este viernes 26 de septiembre. Una docena de delegaciones ha abandonado el plenario en protesta por la operación de respuesta israelí a la masacre terrorista de Hamás del pasado 7 de octubre de 2023. Entre ellas, las naciones árabes, las musulmanas y alguna europea. España ni siquiera se ha presentado al plenario para escuchar al primer ministro Benjamin Netanyahu. En cambio, Estados Unidos permaneció en la sala para escuchar a Benjamin Netanyahu y Reino Unido dejó a sus diplomáticos de carrera para escuchar al primer ministro.

¿Quién se ha quedado para escuchar a Netanyahu?

Estados Unidos . Se ha quedado la delegación al completo.

. Se ha quedado la delegación al completo. Reino Unido . El pasado domingo 21 de septiembre reconoció el Estado de Palestina. En cambio, se han quedado los diplomáticos de carrera de la misión del Reino Unidos ante Naciones Unidas.

. El pasado domingo 21 de septiembre reconoció el Estado de Palestina. En cambio, se han quedado los diplomáticos de carrera de la misión del Reino Unidos ante Naciones Unidas. Japón . Es aliado de Estados Unidos en la región asiática. Importante socio en la región frente a China.

. Es aliado de Estados Unidos en la región asiática. Importante socio en la región frente a China. Corea del Sur. Es dependiente de Washington frente a las políticas contra Corea del Norte.

Es dependiente de Washington frente a las políticas contra Corea del Norte. Francia. Se han quedado los diplomáticos de carrera de la misión.

Se han quedado los diplomáticos de carrera de la misión. Italia. Se han quedado los diplomáticos de carrera de la misión.

Se han quedado los diplomáticos de carrera de la misión. Alemania . Se han quedado para escuchar a Netanyahu. Cuando el canciller

. Se han quedado para escuchar a Netanyahu. Cuando el canciller China. Se han quedado los diplomáticos de carrera de la misión de China ante Naciones Unidas.

¿Quién se ha ido?