El mensaje de Netanyahu a Hamás en la ONU: «Si liberan a los rehenes, vivirán, y si no, los perseguiremos»

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, fue el encargado de abrir la cuarta jornada en la Asamblea de Naciones Unidas (ONU) y lo hizo bajo los aplausos de algunos países y los abucheos de otros. Incluso varias delegaciones abandonaron, la asamblea antes de que comenzara su discurso. España decidió ausentarse desde principio de su intervención.

Netanyahu lanzó un mensaje a la banda terrorista Hamás, afirmando que si liberan a los rehenes cautivos en Gaza, «vivirán», y que si no lo hacen, Israel los perseguirá.

El primer ministro israelí dijo ante la Asamblea General de la ONU que su discurso se está retransmitiendo en vivo en los teléfonos móviles de los gazatíes, para que lo escuchen los líderes de Hamás y los que mantienen cautivos a los rehenes. «Ahora digo, deponed las armas, dejad a mi gente en libertad», añadió.

Críticas a los países que reconocen a Palestina

Desde el estrado de la Asamblea General de la ONU, Netanyahu quiso mandar un mensaje a los países que, como Francia, Reino Unido, Australia o Canadá, han reconocido recientemente el Estado de Palestina: «Recompensan a los más antisemitas del mundo».

El primer ministro israelí volvió a repetir, como ha hecho en otras ocasiones, que Israel no reconocerá un Estado palestino: «Es una locura y no lo haremos». Netanyahu cree que hacer eso supondría un «suicidio nacional».

«Mi posición contra un Estado palestino es la política del Estado y de la población del Estado de Israel», aseguró y añadió que hacerlo sería «recompensar a los fanáticos que apoyaron» el 7 de octubre.

Benjamín Netanyahu denunció además una guerra política y jurídica contra Israel y criticó a los «líderes débiles y necesitados» que la secundan.