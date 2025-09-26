Aplausos y abucheos a Netanyahu en la ONU: España y otros países abandonan la Asamblea antes de su discurso

Varias delegaciones han abandonado la Asamblea General de ONU a la llegada del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Los representantes de varios países le han recibido entre gritos y abucheos que se han contrarrestado con los aplausos de muchos de los presentes.

España ha sido una de los países que se ha ausentado durante el discurso del primer ministro de Israel. Aunque la delegación no ha abandonado la Asamblea con Netanyahu presente, como sí han hecho otras. Según fuentes oficiales, España ya había acordado con otros países no asistir al discurso.

Durante el discurso del primer ministro israelí la Asamblea estaba visiblemente vacía y a su llegada ha sido recibido con abucheos, pero también con aplausos.

Ésta era una de las intervenciones más esperada de la Asamblea General de la ONU. Benjamín Netanyahu ha advertido a los terroristas de Hamás que su Gobierno los «perseguirá si no liberan a todos los rehenes». Lo ha hecho en un discurso que se ha escuchado también en Gaza, ya que Israel ha instalado altavoces por toda la zona esta mañana para retransmitir esta intervención.

El máximo mandatario israelí ha cargado contra países como Francia, Reino Unido, Australia, Canadá o España, que han pedido recientemente el reconocimiento del Estado de Palestina. «Recompensan a los más antisemitas del mundo», ha señalado, antes de decir con contundencia que no lo hará: «Es una locura, no lo haremos, es un suicidio nacional. Hacerlo sería recompensar a los fanáticos que apoyaron el 7 de octubre».

En este sentido, ha defendido que su posición «contra un Estado palestino es la política del estado y la de la población de Israel».

Asimismo, ha denunciado que en estos momentos se está librando una batalla contra Israel y ha criticado a los «líderes débiles y necesitados» que la secundan.