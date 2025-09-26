La retirada de Sergio Busquets ha sido protagonista en las notas de la semana de Pipi Estrada. El periodista asturiano ha repasado la actualidad de los últimos días con su toque personal y ha dado un suspenso fantasma. Nuestro veterano no sabe quién tiene la culpa de lo que está sucediendo en el Camp Nou, pero sin duda es muy grave para el fútbol español.
Busquets y un suspenso fantasma acaparan las notas de Pipi
