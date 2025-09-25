Cuándo juega Carlos Alcaraz en Tokio contra Bergs: Dónde ver gratis por TV en directo y en vivo online el ATP 500 de Tokio

Carlos Alcaraz ya se ha plantado en los octavos de final del ATP 500 de Tokio 2025 y se tendrá que enfrentar al belga Zizou Bergs. El murciano, con molestias en el tobillo, se cargó a Sebastián Báez en su debut y ahora su gran objetivo es poder seguir avanzando de ronda para pelear por el título. A continuación te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo todo lo que suceda en Japón en este apasionante choque que protagonizará el de El Palmar.

A qué hora juega el próximo partido Alcaraz vs Bergs en el ATP 500 de Tokio

Carlos Alcaraz arrancó con victoria en su debut en el ATP 500 de Tokio 2025 frente a Sebastián Báez al imponerse por 6-4 y 6-2. En este choque contra el argentino dio el susto al doblarse el tobillo, pero tras ser atendido pudo continuar y todo acabó quedando en un imprevisto que solventó. De esta forma, el murciano comenzó su defensa del número uno del ranking con victoria y ya se ha clasificado para los octavos de final de este torneo que se está celebrando en Japón. Hay que recordar que en este campeonato no se podrá ver las caras frente a Jannik Sinner, ya que el italiano donde está compitiendo en es Pekín.

Esta es la primera vez que Carlos Alcaraz está participando en este ATP 500 de Tokio, por lo que espera llegar y besar el santo con un título en tierras niponas el próximo martes 30 de septiembre, fecha en la que está programada la gran final. En Japón, Manuel Orantes, David Ferrer y Rafa Nadal consiguieron ganar en una ocasión, por lo que el de El Palmar espera poder igualarles.

La organización ha programado este vibrante Carlos Alcaraz – Bergs que corresponde a los octavos de final del ATP 500 de Tokio 2025 para este sábado 27 de septiembre. El horario escogido todavía no ha sido desvelado, por lo que habrá que esperar a que se desvele el orden de juego de dicha ronda para saber a qué hora jugará el murciano.

Horario del partido de Carlos Alcaraz en el ATP 500 de Tokio 2025

Carlos Alcaraz no comenzó de la mejor manera el año 2025, pero ha conseguido levantarse. Y es que la temporada comenzó siendo eliminado en los cuartos del Open de Australia contra Novak Djokovic y también cayó en las semifinales de Indian Wells y en su debut en Miami. Además, perdió las finales del Trofeo Conde de Godó y Wimbledon. Pero, la cara de la moneda, han sido los títulos logrados en Róterdam, Queen’s, los Masters 1000 de Roma, Montecarlo y Cincinnati y los dos Grand Slam: Roland Garros y el US Open.

Dónde ver el torneo de Carlos Alcaraz por TV y online en vivo

El medio de comunicación que compró los derechos para emitir en nuestro país en exclusiva los diferentes partidos que se disputen en el torneo que se está jugando en Japón. Este Carlos Alcaraz – Bergs que corresponde a los octavos de final del ATP 500 de Tokio 2025 se podrá ver en directo por televisión a través de los canales Movistar+ Plus, Vamos y Movistar Deportes. Los dos primeros están incluidos en el paquete básico de esta plataforma de pago, mientras que el tercero de ellos pertenece al que incluye todo tipo de deportes.

Por otro lado, todos aquellos amantes de este deporte y seguidores incondicionales del tenista murciano también podrán ver en directo en streaming y en vivo online el Carlos Alcaraz – Bergs de los octavos de final del ATP 500 de Tokio 2025 mediante la aplicación de Movistar+. Esta app se puede descargar en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero también tiene su página web disponible para sus clientes para que puedan acceder a través de un ordendor. La plataforma Tennis TV, que es de pago, también es una opción para ver este torneo, ya que tiene los derechos de los diferentes campeonatos de la ATP, salvo de los cuatro Grand Slam.

Además, en la web de OKDIARIO te ofreceremos la mejor información acerca de todo lo que ocurra en el ATP 500 de Tokio 2025, donde estaremos prestando especial atención al murciano. Cuando acabe este Carlos Alcaraz – Bergs de los octavos de final del torneo que se juega en tierras niponas publicaremos la crónica y posteriormente las reacciones relevantes que se produzcan en Japón.

Dónde escuchar por radio el partido Carlos Alcaraz – Bergs del ATP 500 de Tokio 2025

Todos los aficionados a este deporte que no puedan ver en directo por televisión o en streaming y en vivo online este Carlos Alcaraz – Bergs de octavos de final del ATP 500 de Tokio 2025 deben saber que podrán escucharlo por la radio. Emisoras como Radio Marca, Cope, la Ser, RNE u Onda Cero podrán conectar con el país nipón para contar todo lo que esté haciendo el murciano frente al belga.