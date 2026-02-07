Colas kilométricas por lo que llegó ayer a Lidl: la marca más vendida de Europa

Si tienes pensado ir al supermercado este fin de semana, y en concreto a Lidl, te aconsejamos que no dejes de visitar el pasillo de los pequeños electrodomésticos de la cadena alemana, ya que desde ayer viernes tienen por fin disponible el aparato más deseado de todos y además de su marca blanca de electrodomésticos, Silvercrest. Se trata de la batidora de mano que es una de las más vendidas del mercado. Ya está agotada en el bazar online de Lidl, pero tienes ahora una nueva oportunidad en sus tiendas físicas y por tan sólo 16,99 euros.

Como ya sabemos, Silvercrest lleva años siendo uno de los grandes reclamos de Lidl porque es una marca que combina precios muy ajustados con electrodomésticos que cumplen sobradamente para el uso diario. Y en esta ocasión ocurre lo mismo ya que por menos de 17 euros, este modelo vuelve a demostrar por qué genera tanta demanda cada vez que aparece. Mucha gente ya se hizo ayer con esta batidora pero todavía quedan unidades en tienda, de modo que si deseas hacerte con ella, dado que por características y funcionamiento, es de las mejores, será mejor que no la dejes escapar.

La batidora de mano de la marca que está arrasando en Lidl

Todo el mundo está de acuerdo que la batidora de Silvercrest a la venta ahora en Lidl es sin duda, una de las más completas del mercado y de las más destacadas en calidad-precio. Es un modelo de batidora que forma parte de la gama clásica de Silvercrest, la misma que ha convertido a Lidl en una referencia en electrodomésticos pequeños. Su mayor baza es la potencia. Con 600 W reales, rinde mejor que muchas batidoras de marcas más caras que se mueven en la misma franja de precio. Además, incorpora velocidad regulable sin niveles y un botón turbo, algo que suele encontrarse en modelos bastante más caros.

El brazo de esta batidora es resistente ya que está fabricado en acero inoxidable de alta calidad. Dicho material además no sólo alarga la vida útil del aparato, sino que también evita sabores metálicos o desgaste prematuro. La cuchilla, también de acero inoxidable, es otro punto a favor, especialmente para quien use la batidora a diario para cremas, purés o salsas.

Otro detalle importante es el vaso para llevar, algo que no incluyen otras batidoras de gama económica. No es un vaso medidor tradicional, sino un recipiente que permite preparar el batido que te apetezca directamente dentro y luego cerrarlo para llevártelo a la oficina, al gimnasio o simplemente guardarlo en la nevera. Su capacidad es de 700 ml, aunque el volumen útil queda en 600 ml, ideal para una ración completa. Y lo mejor además es que es apto para lavavajillas, un plus para quienes van con prisas.

Precio casi de saldo para la mejor batidora del mercado

Los 16,99 euros que cuesta esta batidora explican por qué se agota tan rápido. En un momento en el que la mayoría de marcas están subiendo precios, Silvercrest se mantiene en ese rango accesible que hace que la compra no requiera pensarlo demasiado. Y aun así el aparato cumple con creces lo esperado en el día a día. Otro punto que suma es que viene con cinco propuestas de recetas, algo que, aunque sencillo, sirve como guía para quienes empiezan a usar batidoras para batidos energéticos, cremas o mezclas más densas. Lidl suele apostar por este tipo de detalles prácticos que convierten sus pequeños electrodomésticos en productos que son fáciles de usar, fáciles de limpiar y muy funcionales.

Qué puedes hacer con ella realmente

Aunque pueda parecer un aparato básico, ya hemos dicho que incluye libreto con varias recetas pero lo cierto es que esta batidora permite bastante juego en la cocina. Estas son sólo, algunas de las cosas que puedes hacer con ella:

Batidos y smoothies preparados directamente en el vaso para llevar.

preparados directamente en el vaso para llevar. Purés y cremas para quienes necesitan textura fina o triturar verduras duras.

para quienes necesitan textura fina o triturar verduras duras. Salsas rápidas usando el turbo para conseguir una mezcla homogénea.

usando el turbo para conseguir una mezcla homogénea. Triturar frutos rojos , frutos secos blandos o hielo picado fino gracias a la cuchilla de acero.

, frutos secos blandos o hielo picado fino gracias a la cuchilla de acero. Preparar mezclas y bases para repostería

Es decir que cubre perfectamente el día a día de cualquier cocina doméstica sin necesidad de recurrir a un procesador grande.

¿Vale la pena ir a por ella?

Con lo explicado puede que ya no te queden dudas, pero si todavía te preguntas si merece la pena, o cómo es que se ha agotado online, debes saber que es una batidora muy buena si la comparas con otras que son más caras. De ahí que esté arrasando tal y como ha hecho en años anteriores cuando Lidl la ha puesto a la venta. Puede que incluso veas alguna cola para coger una y pasar por caja, de modo que si te gusta hacerte batidos o tener una cocina bien equipada, este es sin duda el electrodoméstico que no te puede faltar.