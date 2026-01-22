Adiós a la freidora de aire: su sustituto ya está en España y lo puedes encontrar en Lidl por menos de 20 euros

En lo que respecta a pequeños electrodomésticos, todos sabemos que hay uno que hace tiempo que se puso de moda y que parece que todo el mundo tiene en casa. Estamos hablando de la freidora de aire que destaca por ser práctica, limpia y fácil de usar. Sin embargo, tal y como ocurre con muchas tendencias, existen otras alternativas que empiezan a ganar terreno. Y en este contexto, la sorpresa nos llega de la mano de Lidl, que acaba de lanzar un aparato que promete cambiar la manera de cocinar sin necesidad de aceite y por un precio que hará que le digas adiós a la freidora de aire.

Se trata de una raclette grill compacta, otro electrodoméstico que nada tiene que envidiar a la freidora de aire, ya que permite cocinar casi cualquier cosa directamente en la mesa, sin humo y sin ensuciar media cocina. Es un formato que muchos conocían por su uso en reuniones o cenas especiales, pero que ahora gana popularidad por algo muy sencillo: ocupa poco, consume poco y permite preparar platos rápidos sin encender el horno o la freidora de aire. Lo más llamativo es el precio. Esta Raclette grill Silvercrest cuesta 19,90 euros y, por el momento, solo está disponible online. Una cantidad que la convierte en una alternativa real para quienes quieren decir adiós a la freidora de aire y buscan un aparato versátil para asar, gratinar y cocinar de forma más ligera

Adiós a la freidora de aire con la novedad de Lidl

Aunque estéticamente recuerda a una mini plancha, su funcionamiento es mucho más completo. Con sus 800 W de potencia, la raclette permite asar verduras, dorar carne o pescado y gratinar alimentos sin esfuerzo. La placa superior es desmontable y está fabricada en aluminio, un detalle práctico si la idea es usarla a menudo y limpiarla sin complicaciones.

El sistema es sencillo: la parte de arriba funciona como grill y, debajo, incluye espacio para colocar las pequeñas sartenes antiadherentes que vienen con el producto. Son seis en total, pensadas para preparar raciones individuales, derretir queso, tostar verduras o calentar guarniciones. Es un tipo de cocción más social, pensada para compartir, pero que en el día a día puede convertirse en un aliado rápido cuando solo apetece preparar algo ligero.

Además, incorpora un interruptor de encendido y apagado con piloto luminoso, resistencia de acero inoxidable y pies antideslizantes para evitar movimientos en la mesa. Pequeños detalles que marcan la diferencia cuando un aparato está pensado para usarse en el centro de la mesa, no en la encimera.

Pensada para que sea fácil de usar

Uno de los puntos fuertes de este modelo es lo poco que cuesta dejarlo listo después de cocinar. Las pequeñas sartenes y las espátulas pueden ir directamente al lavavajillas, y la placa superior se retira en un gesto para limpiarla aparte. Para quienes están cansados de electrodomésticos pesados o con demasiadas piezas, este formato resulta mucho más agradecido ya que es ligero ( apenas ronda el kilo y medio ) y no ocupa más espacio del necesario.

También ayuda que el cable mida alrededor de un metro, lo que permite colocarla en la mesa sin pelearse con alargadores. Y cuando termina la cena, se guarda en cualquier hueco del armario sin convertirse en ese aparato que siempre estorba.

¿Sustituye realmente a la freidora de aire?

No funcionan igual ni cumplen exactamente la misma función, pero para muchas personas la raclette se está convirtiendo en una alternativa diaria porque permite cocinar sin aceite, controlar el punto de cocción y evitar el calentamiento del horno y de ahí que muchos la compren y estén diciendo adiós a la freidora de aire. Además, permite algo que la freidora no consigue y es que todos cocinen en torno a la mesa, como una especie de plancha social de sobremesa.

Para quienes buscan una forma más flexible de cocinar sin engorros ni excesivo consumo, esta raclette puede ser una herramienta más interesante que una airfryer, sobre todo por su precio y por la variedad de preparaciones que permite.

Esto es lo que incluye el set de Lidl

Lidl ha optado por un formato completo en un tamaño reducido:

6 minisartenes antiadherentes

Espátulas de plástico aptas para lavavajillas

Placa de grill desmontable

Base con resistencia de acero inoxidable

Pies antideslizantes

Interruptor con piloto luminoso

Un diseño pensado para evitar problemas de estabilidad o quemaduras y para que cualquiera pueda usarla sin complicarse.

En definitiva, con el precio de sólo 11,99 euros y la llegada del frío, no es extraño que muchos usuarios ya la consideren una alternativa ideal para cenas rápidas o reuniones improvisadas. Todo apunta a que se agotará pronto, como suele ocurrir con los pequeños electrodomésticos de la marca Silvercrest y que en muchas casas, esta raclette sirva para decir adiós a la freidora de aire o al menos, alternar su uso.