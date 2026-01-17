Adiós al horno de siempre: Lidl arrasa con su sustituto que es mejor y sólo cuesta 11 euros
Cada cierto tiempo aparece un pequeño electrodoméstico que consigue que la cocina se convierta en un espacio más sencillo y, de paso, ayude a ahorrar. En este contexto, las freidoras de aire llevan tiempo haciéndose un hueco en los hogares, pero lo que está ocurriendo con la última oferta de Lidl es distinto. No es sólo que tenga buena pinta o que cocine rápido, sino que su precio es tan bajo que muchas personas han decidido comprarla casi por impulso, y sin pensárselo dos veces.
Estamos hablando en concreto, de una freidora de aire compacta de la marca Salter, una de esas que no llaman especialmente la atención por el diseño, pero que cumplen con lo que se espera de ellas ya que pueden calentar rápido, gastar poco y sacar adelante comidas de diario sin complicaciones. Todo eso por apenas 11,99 euros, frente a los 39,99 que costaba hace nada. Ese contraste explica por qué se ha convertido en uno de los productos más buscados en la web de Lidl. Pero el interés no viene sólo por el precio. También influye que cada vez hay más gente que evita encender el horno para cantidades pequeñas. Preparar una ración de verduras, unas patatas o un filete de pescado en un horno tradicional implica tiempo, electricidad y, muchas veces, un resultado similar al que se consigue con una airfryer, pero sin tanta espera. De ahí que esta versión mini que se encuentra en el bazar de Lidl esté atrayendo tanto a estudiantes como a quienes viven solos o en pisos pequeños.
Adiós al horno de siempre: Lidl arrasa con su sustituto
Otro motivo por el que esta freidora se está agotando en internet es el consumo. La marca asegura que puede ahorrar hasta un 67% de energía respecto a un horno convencional, un dato medido con muslos de pollo, pero que sirve de referencia para el resto de recetas habituales. Y en un momento en el que cada factura importa, ese detalle hace que muchas personas decidan probarla.
La potencia es de 1000 W no es la más exagerada de todas, pero sí que es suficiente para cocinar con rapidez sin disparar el gasto eléctrico. Al no requerir precalentamiento, el tiempo se reduce aún más. En cinco o diez minutos puedes tener listas unas patatas o unas alitas, algo que en el horno requiere bastante más paciencia.
Pequeña, ligera y muy fácil de manejar
No todo el mundo quiere una freidora de aire enorme. Este modelo juega precisamente la carta contraria ya que mide 23,5 x 23,5 x 30,5 cm, pesa 2,3 kilos y se puede mover o guardar sin esfuerzo. Para una cocina pequeña, una residencia de estudiantes o un apartamento, es más que suficiente. Además, la cesta de 2 litros da para preparar una o dos raciones sin desperdiciar espacio ni energía.
Por otro lado, la cubeta antiadherente se puede extraer fácilmente, lo que simplifica muchísimo la limpieza. No hace falta ningún producto especial; basta con una esponja suave y un poco de agua templada.
Manejo sencillo para el día a día
Este modelo no pretende competir con freidoras digitales cargadas de programas, y ahí está parte de su encanto. Tiene dos mandos: uno para regular la temperatura entre 80 y 200 ºC, y otro para activar el temporizador de 30 minutos. Cuando acaba el tiempo, se apaga sola, lo que da bastante tranquilidad si sueles cocinar mientras haces otras cosas.
Además, la tecnología de circulación de aire caliente permite que los alimentos se cocinen uniformemente sin aceite añadido. La textura final depende mucho del tipo de alimento, pero para recetas rápidas funciona muy bien, ya sea para patatas, nuggets, verduras, rollitos, o empanadillas, es decir, que casi cualquier cosa que meterías al horno puede prepararse aquí en menos tiempo.
Un precio que está marcando la diferencia
El éxito de este producto se entiende mejor si se compara con lo que suele costar una freidora de aire básica. Es habitual encontrarlas por 40, 50 o incluso 70 euros. Por eso, pagar 11,99 euros por una que funciona correctamente y está pensada para un uso diario moderado es casi una anomalía en el mercado. No sorprende que lidl.es haya registrado picos de demanda y momentos en los que el stock desaparece temporalmente.
No es, obviamente, un electrodoméstico para hacer comidas grandes ni para familias numerosas, pero sí un apoyo estupendo para quienes cocinan poco o buscan una alternativa ligera al horno. Y, por ese precio, se convierte en una compra que cuesta muy poco justificar.
Así que ahora ya lo sabes, con esta oferta, Lidl no sólo baja el precio de un pequeño electrodoméstico; abre la puerta a que mucha gente pruebe por primera vez este tipo de cocina sin gastar casi nada. Y, si funciona bien tal y como parece, se convierte en ese aparato que permanece en la encimera porque resuelve el día a día sin pedir demasiado a cambio. Y lo mejor, que sólo habrás pagado por él 11,99 euros, así que no lo dudes y entra en la web de Lidl antes de que se agote.