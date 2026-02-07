Muere una mujer de 35 años tras chocar su coche contra una máquina quitanieves en la A1 en Madrid

Una mujer de unos 35 años ha fallecido este sábado en un accidente de tráfico registrado en la A1, a la altura del kilómetro 82, en el término municipal de La Serna del Monte (Madrid), tras colisionar el turismo que conducía contra una máquina quitanieves. La máquina quitanieves formaba parte del dispositivo activado por las condiciones meteorológicas adversas registradas en la zona.

El accidente se ha producido por causas que aún se investigan. Hasta el lugar se han desplazado efectivos del Summa 112 y servicios de emergencia, que solo han podido confirmar el fallecimiento de la conductora debido a la gravedad de las lesiones sufridas en el impacto.

La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias exactas del accidente, incluyendo la velocidad de los vehículos, la visibilidad en el momento del impacto y la señalización del operativo de mantenimiento. No se descarta que las condiciones de la carretera, afectada por nieve, agua o hielo, pudieran haber influido en el siniestro.

Como consecuencia del accidente, el tráfico quedó parcialmente afectado durante la intervención de los servicios de emergencia y las labores de retirada de los vehículos implicados. Los operarios trabajaron durante varias horas para restablecer la normalidad en la vía.

Las autoridades han insistido en la necesidad de extremar la precaución al volante durante episodios de meteorología adversa, especialmente en tramos donde operan vehículos de conservación de carreteras. Recomiendan reducir la velocidad, aumentar la distancia de seguridad y prestar especial atención a la señalización provisional, ya que la combinación de firme deslizante y visibilidad reducida incrementa notablemente el riesgo de accidentes graves.