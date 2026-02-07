España es campeona de Europa de fútbol sala diez años después. Y lo es a lo grande, derrotando en la final a la Portugal (5-3) campeona de las dos últimas ediciones. La selección española, la más laureada de todas en este deporte, vuelve a lo más alto tras un torneo perfecto (todos los partidos ganados) y tras ganar una final espectacular de un nivel excelso.

La España de Jesús Velasco vuelve a ser campeona de Europa una década después, recuperando el cetro continental. Una España que sufrió mucho en la final, que empezó como un ciclón, se vino abajo, se levantó y sufrió un mazazo en la segunda parte del que se recuperó más adelante. De la mano de Antonio, que hizo un hat-trick y marcó el gol de la victoria, España regresa a la élite europea. Una vibrante final que reconcilia a España con su fútbol sala, un deporte que siempre dio muchas alegrías y que ahora vuelve a darlas.

Un arranque frenético, propio del mejor partido de fútbol sala que se puede ver. España y Portugal dignificaron este deporte con un ritmo brutal, precioso para el espectador. Con muchas ganas por ambos lados, la selección española entró a la final enchufadísima y se puso con un 2-0 en los tres primeros minutos. El primer gol, obra de Antonio Pérez con un gran disparo lejano tras un perfecto pase de Pablo Ramírez. El segundo fue de Raya tras una buena presión de Cecilio.

Portugal no era cosa menor y fiel a su poderío en el fútbol sala supo renovarse e igualar la final también en tiempo récord. Afonso Jesus marcó el primer gol luso en una jugada que pudo haber empujón a Cecilio. Dos minutos después, golazo de Ruben Gois, que se dio la vuelta y sorprendió a Didac con un gran disparo.

El partido se durmió -no se podía seguir tampoco con ese ritmo- hasta que se levantó en el último minuto de la primera parte. Erick Mendoza vio la amarilla por un codazo a Pablo Ramírez (se vio en el VAR y se descartó la roja) y esa falta provocaba un doble penalti para España que aprovechó Antonio. El suspense no pudo ser mayor: Edu, portero portugués, tocó el balón y se fue metiendo en la portería de forma lenta. 3-2 para España y un paradón de Didac para mantener el resultado al descanso.

Mazazo en. la segunda parte… y el salvador Antonio

La segunda parte fue también de un gran nivel, con una España teniendo ocasiones de todos los colores (Cortés al palo, doble de Antonio y Rivillos…), pero Pauleta, a falta de diez minutos, dio un mazazo a la selección española, que en uno de los pocos errores defensivos fue castigada.

Se levantó España -como en las mejores épocas- con un excelso Antonio, que puso el 4-3 con un gran disparo de primera tras una jugada de Cecilio. Antonio fe el hombre de la final: tres goles y el más decisivo. Un gol que ya es historia del fútbol sala español porque supone volver a ser campeones de Europa. Ya en el tramo final, a falta de segundos, España hizo el definitivo 5-3 obra de Adolfo. Totalmente merecido.