Así queda el palmarés del Europeo de fútbol sala tras la victoria de España ante Portugal

España ha ganado el Europeo de fútbol sala tras derrotar a Portugal en la gran final disputada este sábado en Eslovenia. El equipo de Jesús Velasco regresa a lo más alto del fútbol sala continental tras un torneo espectacular, en el que ha ganado todos los partidos. Un gran éxito con el que la selección española recupera el poderío en este deporte tras diez años sin hacerlo. Así queda el palmarés del Europeo de fútbol sala.

Con este título de 2026, España alcanza ya los ocho títulos continentales en 13 ediciones. Es, con diferencia, la selección que más Europeos tiene. El palmarés de nuestra selección es impresionante: ocho Europeos de fútbol sala ganados, 2/3 de todos los disputados. Además, España derrotó este sábado a Portugal, que era la vigente campeona de los dos últimos torneos europeos.

Desde 1996, año en el que se jugó la primera edición, España ha conseguido ocho victorias de 13 torneos. En las otras cinco que no ganó, en dos ocasiones fue subcampeona y en otras tres terminó en tercer lugar. Así, España siempre ha acabado en el podio de un Europeo de fútbol sala: ocho veces primera, dos segunda y tres tercera.

Tras una época mala en la selección española de fútbol sala, que cayó en el último Mundial de 2024 en octavos ante Venezuela y no llegó a la final en el Europeo de 2022, España regresa a lo más alto del fútbol sala europeo de la mano de Jesús Velasco, que tenía en este torneo su primera gran prueba como seleccionador nacional. España gana el Europeo diez años después. La última victoria databa de 2016, En 2018 perdió la final ante Portugal y en 2022 cayó en semifinales.

Las otras selecciones que han ganado un Europeo de fútbol sala son Portugal (en dos ocasiones, las dos últimas), Italia y Rusia, que actualmente no compite por sanción de UEFA por la invasión de Ucrania. Los Europeos de fútbol sala se disputan ahora cada cuatro años, aunque hubo una época que era cada dos.

Palmarés del Europeo de fútbol sala