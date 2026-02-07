La borrasca Marta ha desafiado las previsiones este fin de semana y ha dejado lluvias récord en Grazalema (Cádiz). Los ríos atmosféricos alimentan la borrasca que mejora las reservas hídricas del país mientras prepara un fin de semana de fuertes precipitaciones en el sur peninsular. Así, los meteorólogos no dan crédito pero la borrasca Marta desafía las previsiones: «Un fenómeno que bebe del calor tropical». Los ríos atmosféricos transportan una gran humedad desde el Atlántico tropical.

Los ríos atmosféricos son estrechas bandas en la baja troposfera que transportan masivas cantidades de vapor de agua desde las regiones tropicales hacia latitudes medias, actuando como autopistas aéreas de humedad. Son fundamentales para el ciclo hidrológico mundial, pero pueden provocar intensas precipitaciones, inundaciones y deslizamientos de tierra al tocar tierra.

Marta forma parte de una serie de fenómenos singulares alimentados por los denominados ríos atmosféricos, que transportan gran humedad desde el Atlántico tropical.

La borrasca Marta da sus últimos coletazos mientras las reservas de agua alcanzan niveles históricos, acumulando en solo siete días el consumo de todo un año, tal y como señala el meteorólogo Jorge Olcina en el espacio Fin de Semana de la Cope.

Continúa el trabajo de las unidades desplegadas en #Andalucía con cometidos como, el achique de agua en Mogón #Jaén, carga y traslado de agua potable a Zahara de la Sierra #Cádiz, o la reapertura de viales debido a desprendimientos en Ronda #Málaga#ParaServir pic.twitter.com/86Zc09mLmm — UME (@UMEgob) February 7, 2026

Lluvias importantes pese a su menor actividad

Marta no parece tan activa como su predecesora, Leonardo. En cambio, ha dejado precipitaciones significativas en zonas como Extremadura, el oeste de Castilla y León y la Andalucía atlántica. Según Olcina, la borrasca se desplazará hacia el este, barriendo todo el sur peninsular con lluvias que podrían ser abundantes en puntos como la Cordillera Subbética de Grazalema, donde «de nuevo se esperan cantidades importantes».

El domingo, tregua parcial

Para la jornada del domingo, se espera que Marta se sitúe sobre el Mediterráneo, perdiendo fuerza a su paso y provocando lluvias en esta región y en Baleares. Esto dará paso a un «pequeño día de tregua» en el resto del país, con cielos despejados por el oeste y norte peninsular.

Reservas hídricas al máximo

El paso de estas borrascas ha tenido un efecto extraordinario en las reservas hídricas. En tan solo una semana, los embalses españoles han almacenado cerca de 4.000 hectómetros cúbicos, una cantidad equivalente al consumo anual de agua de grifo de toda España.

Planificación ante la abundancia

Olcina hace un llamamiento a la planificación: «Es el momento ahora, porque cuando viene la sequía es cuando surgen los problemas, empiezan las tiranteces». Según el experto, es fundamental aprovechar este periodo de abundancia para organizar el futuro del agua en España, ya que se dispone de «un año largo para poder disfrutar de estas reservas».

Previsión para la próxima semana

Aunque no se prevén borrascas tan intensas como las recientes, seguirán entrando frentes que dejarán lluvias hasta el martes en el centro y sur peninsular. A partir del miércoles, se iniciará una estabilización progresiva del tiempo, que será más completa la semana siguiente. Olcina indica que alrededor del 15 de febrero ya se podría hablar de un tiempo más tranquilo.

Canarias y elecciones en Aragón

El archipiélago canario se mantiene al margen de estos temporales y no se verá afectado. En cuanto a las elecciones en Aragón, el meteorólogo ha asegurado que el tiempo no influirá en la participación, ya que se espera un domingo tranquilo. Olcina concluyó con un deseo compartido por muchos: «Podríamos ir hablando de un aspecto más tranquilo en el tiempo atmosférico, qué falta nos hace».