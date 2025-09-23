ATP 500 de Tokio: dónde ver por televisión en directo y gratis los partidos de Carlos Alcaraz

Una vez conocidos los ocho equipos que disputarán la Fase Final de la Copa Davis, competición donde estará presente España tras remontar a Dinamarca un 0-2 adverso en la última eliminatoria previa al cuadro final, vuelve el tenis al circuito profesional, y lo hará en la gira por Asia, concretamente, en el ATP 500 de Tokio y en el ATP 500 Pekín. Por un lado, Carlos Alcaraz, que intentará volver a la senda de la victoria después de caer derrotado, junto al ‘Team Europa’, en la Laver Cup 2025, se desplazará hasta la capital de Japón para debutar en el territorio asiático en este final de temporada, mientras que Jannik Sinner volará hasta el territorio chino para reencontrarse con el triunfo y olvidar la dura derrota cosechada en la final del US Open 2025 ante el jugador español. A continuación, os facilitaremos toda la información acerca del ATP 500 de Tokio y dónde ver por televisión y online.

We fought until the very end, but it wasn’t meant to be! 🥲 Congrats to Team World on winning the Laver Cup in San Francisco! 🤝🏻 Despite everything, it’s been an amazing week together as a team! ❤️ pic.twitter.com/TrnogJXAN5 — Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) September 22, 2025

Cuándo empieza el ATP 500 de Tokio

El ATP 500 de Tokio dará el pistoletazo de salida este próximo 24 de septiembre con las primeras rondas de una competición que, en condiciones normales, cerrará el telón el próximo 30 de septiembre con la disputa de la gran final, y donde Carlitos Alcaraz intentará estar presente para pelear por el título final y seguir agrandando sus números durante esta temporada, donde ha conseguido un total de siete títulos en el circuito: ATP 500 Rotterdam, Masters 1000 de Montecarlo, Masters 1000 de Roma, Roland-Garros, ATP 500 Queen’s, Masters 1000 de Cincinnati y US Open 2025.

Tras su vuelta al circuito ATP después una nueva edición de la Laver Cup, el murciano debutará en dieciseisavos de final del ATP 500 de Tokio ante el argentino Sebastián Báez, un rival al que ha vencido en sus dos únicos enfrentamientos en los que se ha enfrentado a lo largo de sus respectivas carreras: en la Next Gen ATP Finals 2021, por 4-2, 4-1 y 4-2; y en el US Open 2022, por 7-5, 7-5 y 2-0 RET. Ahora, ambos protagonistas se medirán en el suelo nipón -donde Carlitos no ha logrado conquistar ningún título hasta el momento- este próximo miércoles 24 de septiembre, en una horario que, por el momento, se desconoce.

Dónde ver por TV en directo

La competición se podrá ver al completo a través de Movistar Plus + y sus diferentes aplicaciones disponibles, donde no perderás detalle de todos y cada uno de los partidos que se disputarán en dicho torneo ATP. A su vez, en la web de OkDiario también podrás disfrutar minuto a minuto de todos los encuentros del jugador español y los más relevantes de la competición.

Posible camino de Carlos Alcaraz en el torneo