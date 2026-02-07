PSOE, Sumar y Podemos han pagado 2,5 millones a la «tecnocasta» a la que acusan de antidemocrática

La guerra abierta por Pedro Sánchez y sus socios de extrema izquierda contra los dueños de las grandes redes sociales choca con el abundante gasto realizado por estos partidos en pagar publicidad partidista en estas plataformas. Sólo por las campañas políticas realizadas en las redes pertenecientes a Meta –Instagram y Facebook–, el PSOE ha abonado al entramado de Mark Zuckerberg 730.000 euros.

Mientras tanto, en su particular guerra contra lo que llama «tecnocasta» Sánchez busca un nuevo salvavidas ante la debacle del PSOE. El pasado viernes, por ejemplo, el líder socialista y presidente del Gobierno se refirió a los dueños de las grandes redes sociales como «tecnooligarcas» que tienen las «manos sucias». No es nuevo. Hace un año, Sánchez ya apelaba a «rebelarse contra la tecnocasta de Silicon Valley para defender la democracia».

La ofensiva lanzada por el sanchismo contra las grandes redes sociales está siendo secundada por sus socios de gobierno y parlamentarios. Los ataques a lo que denominan «tecnocasta» abundan también por parte de Podemos y de Sumar. E igualmente el discurso de ambos se hunde a la vista de la cantidad de dinero que estos partidos pagan a quienes dicen atacar por considerar, entre otras cosas, que sus estrategias son antidemocráticas, que ponen en riesgo el libre juego político y electoral.

Por la cantidad de dinero abonado a las redes sociales para campañas partidistas, especialmente significativa es la actitud del fundador de Podemos y ex vicepresidente del Gobierno con Pedro Sánchez, Pablo Iglesias. Aboga por expropiar esas plataformas y lanzar una red social de carácter estatal, controlada por el poder. Pero lo cierto es que, de toda la izquierda que ha declarado la guerra a los «tecnooligarcas», los de Pablo Iglesias son los que más han pagado hasta la fecha a esas tecnológicas.

Meta publica periódicamente quién y cuánto le paga por publicidad partidista. Y Podemos sobresale de forma muy destacada. Según esos datos, la marca política de Iglesias ha abonado a Meta, en menos de siete años –desde el 15 de abril de 2019–, 1.532.486 euros. En los anuncios pagados por Podemos han abundado los que han tenido como objetivo la difusión de la imagen de Pablo Iglesias.

Con diferencia, el comunista Podemos es el partido de izquierdas que más ha pagado al gigante Meta para distribuir publicidad al gusto y medida de Pablo Iglesias, el mismo que lleva tiempo arremetiendo contra esas plataformas dominadas, dice, por «tecnocapitalistas» a los que urge «pararles los pies». «Mientras estas herramientas estén en manos de grandes capitalistas, seguirán reproduciendo desigualdades y sesgos», dice Pablo Iglesias, el mayor cliente de las redes sociales que dice denostar.

Sumar, dirigida por Yolanda Díaz –que prosperó con Podemos antes de lanzar su propia marca–, también se afana en esa guerra contra los «tecnooligarcas». Y la realidad es que también es una buena clienta de las redes sociales para propaganda partidista. Según los datos de Meta, Sumar ha pagado por publicidad en Instagram y Facebook 220.460 euros en dos años y medio. Desde que se fundó Sumar, en junio de 2023, el partido de Yolanda Díaz ha sido cliente habitual del «tecnooligarca» Mark Zuckerberg.

Díaz, a la par que abona tal cantidad de dinero al dueño de Meta, lo coloca en el grupo de los «nuevos señores feudales» que conforman la «tecnocasta», los «tecnofeudalistas» a los que dice que hay que erradicar mientras les contrata para publicitar a Sumar. «Estamos en un sistema gobernado por el tecnofeudalismo, en el que el problema no es la tecnocasta sino el sistema que permite que exista la tecnocasta», clamó hace escasos días la líder de Sumar.