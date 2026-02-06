Elon Musk carga contra Yolanda Díaz tras llamar a boicotear X: «Está matando España»

Elon Musk, propietario de Tesla, SpaceX y la red social X, ha cargado este viernes contra Yolanda Díaz después de que la ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del Gobierno del socialista Pedro Sánchez haya llamado a boicotear su red social X (antes Twitter): «Odia a la gente de España», y, minutos después, ha asegurado que la líder de Sumar y el Gobierno socialista de Pedro Sánchez «están matando España». Esta reacción se produce después de que Musk cargara esta semana contra Pedro Sánchez y lo llamara «tirano» y «surcio» y el dueño de Telegram Pavel Durov lo acusara de querer convertir «España es un Estado de vigilancia».

Esta reacción del multimillonario estadounidense se produce después de que Díaz hiciera declaraciones críticas sobre su plataforma. En un vídeo compartido por Ian Miles Cheong, la vicepresidenta ha declarado: «Yo me he ido de X» y ha advertido que quienes permanecen en la red social están «alimentando políticas del odio». Además, Díaz ha defendido la necesidad de una regulación exhaustiva de las plataformas tecnológicas, un mensaje que busca limitar la difusión de contenido nocivo y promover un entorno más seguro en las redes sociales.

En este sentido, Yolanda Díaz ha afirmado: «Cada quien que haga lo que crea que debe de hacer. Yo me he ido de X. Y creo que la ciudadanía tiene que saber que efectivamente la réplica que estamos haciendo, es que quien esté en X está alimentado esas políticas de odio». Díaz ha destacado: «Más allá de que es hoy esa red un lugar de odio». Díaz ha explicado: «¿Qué hay que hacer? Obviamente, lo que vengo diciendo». Díaz ha destacado: «Nosotros no somos vasallos ni de Elon Musk ni de Trump. Y vengo defendiendo la regulación exhaustiva de las grandes tecnológicas norteamericanas».

Yolanda Díaz, Spain’s Deputy Prime Minister under Pedro Sánchez, slams Elon Musk and says that the government is going to exhaustively regulate X and other American tech companies. pic.twitter.com/GpLGA6oA7I — Ian Miles Cheong (@ianmiles) February 6, 2026

Díaz ha subrayado: «He dicho que bajen de la nube para pagar impuestos, que no es justo que los empresarios españoles compitan en términos de cumplimientos de derechos laborales y convenios colectivos, paguen impuestos y resulta que hay una élite ultrarrica, que es amiga de Trump, que en nuestro país no paga impuestos». Díaz ha defendido: «Pues creo que hay que regular y sencillamente los términos han de ser de competencia absolutamente legal. Han de saber y esto es un reclamo que hacen las empresas españolas y europeas, que el algoritmo excluye también a las empresas españolas». Díaz ha explicado: «Y, por tanto, hay un ejercicio de falta de competencia en términos de mercado, absolutamente, injusto. Hay que regular desde la fiscalidad, pasando por el uso y el combate, obviamente, frente al modelo de Trump».

Ya el pasado martes Elon Musk cargó contra Pedro Sánchez. Entonces, Musk criticó en diferentes ocasiones a Sánchez a lo largo de diferentes mensajes en redes sociales. Lo llamó: «Traidor al pueblo de España», «Sánchez el sucio» y «Sánchez es el auténtico fascista totalitario».

Entonces, la pelea en redes sociales entre Elon Musk y Pedro Sánchez se centró en dos frentes: por un lado, el plan del Gobierno español para imponer restricciones más estrictas sobre el uso de las redes sociales, incluyendo propuestas para limitar el acceso de menores de 16 años y responsabilizar penalmente a las plataformas por contenido ilegal o de odio; por otro, la decisión de regularizar a 800.000 inmigrantes ilegales, una medida que Musk ha criticado en redes sociales como un paso con implicaciones políticas profundas y que, según él, podría influir en el debate electoral.

Además, se tipificará como delito la manipulación de los algoritmos y la amplificación de contenido ilegal, y se estudiará junto a la Fiscalía las vías para investigar las posibles infracciones legales de Grok, TikTok e Instagram.

El empresario ruso Pavel Durov, fundador y propietario de Telegram, también ha lanzado duras críticas contra el Gobierno español tras los anuncios realizados por el presidente socialista, arriba citados, Pedro Sánchez sobre la regulación del acceso de menores a las redes sociales y la responsabilidad de las plataformas frente a la desinformación. Según Durov, estas medidas representan una seria amenaza para la libertad en Internet y podrían convertir a España en un estado de vigilancia, con implicaciones que van más allá de la protección de los menores.

En un mensaje difundido a todos los usuarios de Telegram, Durov advirtió de que la normativa española podría establecer un precedente peligroso al exigir la identificación de todos los usuarios, erosionando el anonimato digital y abriendo la puerta a la recopilación masiva de datos personales. «Lo que empieza con los menores podría expandirse a todos», subrayó el empresario ruso, alertando de que la intervención inicial podría derivar en una vigilancia más amplia sobre la población general.