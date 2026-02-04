El dueño de Telegram también carga contra Sánchez: «España podría convertirse en un estado de vigilancia»

Pavel Durov, empresario ruso propietario de Telegram, ha cargado duramente contra Pedro Sánchez después de que éste anunciara que prohibirá el acceso a los menores de 16 años a las redes sociales y que amenazara a los directivos de X (antes Twitter) si no acaban con la desinformación. En un mensaje que ha llegado a todos los usuarios, ha indicado que esta «regulación amenaza la libertad en Internet» y ha advertido de que «España podría convertirse en un estado de vigilancia».

Así se puede leer en un mensaje difundido en la citada red social, en el que Durov destaca que el Gobierno español establecerá «un precedente para rastrear la identidad de cada usuario, erosionando el anonimato y abriendo puertas a la recopilación masiva de datos». «Lo que empieza con los menores podría expandirse a todos».

Respecto a la responsabilidad penal que podrían tener las plataformas con el contenido «ilegal, odioso o perjudicial», ha alertado de que «esto forzará la sobrecensura porque las plataformas borrarán cualquier cosa mínimamente controvertida para evitar riesgos, silenciando disidencias políticas y opiniones».

En cuanto al seguimiento de la «huella de odio y polarización», Pavel Durov ha manifestado que «una definición vaga de odio puede etiquetar las críticas al Gobierno» como desinformación. «Esto no son salvaguardas, son pasos hacia el control total», ha sentenciado en un mensaje en el que ha dejado claro que «Telegram prioriza la privacidad y la libertad».

El mensaje acaba con una llamada a los españoles: «Manteneos vigilantes, exigid transparencia y luchad por vuestros derechos».

Las críticas de Elon Musk

El propietario de Telegram sigue la línea de Elon Musk, que este martes se refirió a Pedro Sánchez como «tirano y traidor». El magnate tecnológico y propietario de Twitter (antes X) publicó un fulminante mensaje contra el presidente del Gobierno en un contexto marcado por la regulación en las plataformas: «El sucio Sánchez es un tirano y un traidor al pueblo de España».

Pero esta no es la primera vez que Musk carga contra Pedro Sánchez. En mensajes anteriores calificó al jefe del Ejecutivo de «fascista totalitario» y «traidor».

Regulación contra las redes sociales

Este martes el presidente del Gobierno anunció que prohibirá el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años en España. El líder socialista comunicó esta decisión junto a una batería de cambios legislativos en relación con las plataformas online en la reunión anual del World Government Summit en Dubái. Su homólogo francés, Emmanuel Macron, ya lanzó esta medida hace unas semanas en el país vecino.

Además, el Gobierno ha amenazado con penas de prisión a los directivos en España de la red social X si no eliminan de la plataforma los mensajes que desde el Ejecutivo consideran que son «desinformación», así como «mensajes de odio» o «polarizadores». Todo ello pese a que algunos miembros del Ejecutivo han promulgado varias noticias que resultaron no ser correctas para atacar a «la ultraderecha» durante sus más de siete años de legislatura.

«La desinformación no surge de la nada, es algo que se crea, se promociona y se difunde por determinados actores a los que investigaremos, así como a las plataformas cuyos algoritmos amplifican la desinformación a cambio de beneficio», manifestó Sánchez en su discurso de este martes ante líderes internacionales.

Para combatir esta situación, el jefe del Ejecutivo impulsará una serie de cambios legislativos sobre las plataformas online. Entre ellos, se encuentra la «penalización de la manipulación algorítmica y la amplificación de contenidos ilegales».

Esto incluirá la creación de un nuevo delito que penalizará la manipulación de algoritmos que permita la «amplificación deliberada de contenidos ilegales», y la «alteración del funcionamiento de sistemas automatizados de procesamiento de datos».