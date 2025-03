Series y libros de ‘true crime’ que prueban la doble moral con Anagrama: Daniel Sancho sí, José Bretón no

El odio, el libro editado por Anagrama en el que el escritor Luisgé Martín recoge la confesión de José Bretón, que reconoce por primera vez haber asesinado a sus hijos, mantiene abierto el debate, con una aparente mayoría aplastante que entiende su publicación como un reflejo de falta de ética. Sin embargo, también hay claros ejemplos que retratarían la doble moral de mucha de la gente que así lo cree: son casos de crímenes ocurridos en España -no hace falta irse fuera- que han acabado en el escaparate con gran éxito de ventas o de audiencias, en función de la narrativa escogida.

Tal y como ha quedado recogido en muchos espacios informativos, hay libreros que se plantean no tener en sus estantes el libro de Luisgé Martín, pero también hay otros que confiesan que no lo publicitarán y, por tanto, no lo tendrán a la vista en las librerías, aunque si alguien llega buscándolo y pregunta por la obra, se lo venderán. Es decir, sí que recibirán la remesa distribuida, pero la mantendrán en el almacén. Ni contigo ni sin ti. Por el momento, la distribución sigue paralizada por motivos judiciales.

Al mismo tiempo, quienes apoyan el hashtag #BoicotAnagrama no parecen ajenos al éxito en España de otros relatos, visto, por ejemplo, cómo los contenidos de true crime se cuelan constantemente en las tendencias o en las listas de los 10 más vistos de las plataformas de streaming.

Daniel Sancho, Rodolfo Sancho y Edwin Arrieta

Sin ir más lejos, hace tan sólo unas semanas Joaquín Campos, autor de Muerte en Tailandia. La verdadera historia de Daniel Sancho y Edwin Arrieta, se paseaba por los platós de televisión, sentado en las mesas de debate, y de paso publicitaba su libro. Nadie creó un hashtag por ello.

Precisamente el caso de Daniel Sancho es el que más deja en evidencia la doble vara de medir, ya que su historia manda actualmente en las librerías gracias al marketing. Daniel Sancho. Toda la verdad y nada más que la verdad tiene hueco en las estanterías de mayor visibilidad, y viene incluso con una llamativa faja en la que se destaca que el ejemplar contiene «testimonios inéditos», «documentación en exclusiva» y «declaraciones impactantes», a lo que se añade una especie de sello con la palabra «confidencial» y la frase «todo lo que no te han contado del caso Sancho». Está escrito por Triun Arts, uno de los periodistas que ha seguido el caso y que incluye en el libro sus propias impresiones, aunque «cada lector podrá llegar a sus propias conclusiones».

A Daniel Sancho también se le ha dado espacio en el catálogo de plataformas de streaming, donde se ha podido ver un documental en el que se da voz, principalmente, a su versión a través de una entrevista a su padre, el actor Rodolfo Sancho. Sigue disponible en HBO.

El crimen de la Guardia Urbana: Rosa Peral

Anagrama no ha estado detrás de ninguna de esas publicaciones, como tampoco ha estado, evidentemente, detrás de la producción de documentales sobre el crimen de la Guardia Urbana o de la serie inspirada en Rosa Peral.

El cuerpo en llamas es una adaptación libre que no sólo se mantuvo entre lo más visto en Netflix durante semanas, sino que sólo obtuvo buenas críticas y reconocimientos en diferentes premios, con especial hincapié en la interpretación de Úrsula Corberó. La ficción está considerada una de las mejores series de 2023 y sirvió de arrastre para que Las cintas de Rosa Peral ganara público. No hubo debate social, aunque en este caso Netflix también se enfrentó a una demanda, pero no de la parte agraviada, sino de la condenada. Éste juicio millonario está en desarrollo.

El asesino de la catana

En el caso de Yo fui un asesino, el documental de HBO da voz, directamente, al asesino de la catana, que mató a sus padres y su hermana a los 16 años. La producción incluye una entrevista con él mismo 17 años más tarde, para contar cómo se ha reintegrado en la sociedad y cómo vive en el anonimato.

‘El caso Asunta’ y Rosario Porto

¿Y quién no ha visto El caso Asunta? Es una de las mejores series de 2024, una de las mejores series españolas y una de las mejores ficciones de los últimos 5 años, con un éxito entre el público acorde a las valoraciones de la crítica. El único problema conocido en relación a la serie de Netflix fue que Candela Peña, la protagonista que clonó a Rosario Porto con su interpretación, se enfrentó a algunos insultos espontáneos durante el rodaje por dar vida a la madre de Asunta, como indicó la actriz en diferentes entrevistas. También se produjo, aunque anteriormente, El caso Asunta: operación Nenúfar.

‘El caso Alcàsser’

Y si hay un caso policial que ha marcado la historia de España es el de Alcàsser, que también se ha rentabilizado en plataformas con El caso Alcàsser, donde se reconstruye la historia, en función de los datos que se conocen, y se entrevista a periodistas para abordar cómo se informó del crimen en los medios de comunicación en los 90. Su estreno dio lugar, de nuevo, a las especulaciones sobre el crimen que sigue sin resolver.

Mario Biondo

No menos mediática fue la muerte de Mario Biondo y las circunstancias que la rodearon, uno de los casos más sensacionalistas de los últimos tiempos, dado que el cámara de televisión estaba casado con Raquel Sánchez-Silva. El estreno de Las últimas horas de Mario Biondo puso a la presentadora de nuevo en el disparadero, especialmente por las nuevas intervenciones de la familia Biondo, empeñada en apuntar a Raquel Sánchez-Silva sin prueba alguna de absolutamente nada, generando más morbo incluso. Esta producción se comentó en todos los platós y portales de televisión, pero no para cuestionar si era ética o no su emisión, sino para comentar de nuevo el caso. Raquel Sánchez-Silva rechazó participar en el documental.

Ana Julia Quezada y el crimen de Gabriel Cruz

Por otro lado, existe un caso similar al de José Bretón en el sector audiovisual, el de Ana Julia Quezada, condenada por asesinato con alevosía por matar al niño Gabriel Cruz. La madre de el pescaíto logró paralizar la producción, pero el hecho de que el documental estuviera entre los planes futuros de Netflix no afectó a la plataforma de cara a los usuarios registrados.

‘Fariña’

Hay otras editoriales que se han enfrentado al mismo problema que Anagrama ahora y que han acabado ganando la batalla judicial, como ocurrió con Libros del KO cuando se ordenó el secuestro de Fariña, de Nacho Carretero, a petición de José Alfredo Bea, ex alcalde de O Grove (Pontevedra).

Y a todos estos ejemplos se suman otros tantos que, aunque nada tienen que ver con España, son series que han arrasado -como Monstruo: la historia de Jeffrey Dahmer, La serpiente o Monstruos: la historia de Lyle y Erik Menendez- y libros que se han situado entre los más vendidos y que gozan de buena reputación. ¿Quién puede decir que Luisgé Martín hace un favor a José Bretón si nadie ha leído aún El odio? Quizás, la única con derecho a quejarse sea Ruth Ortiz, la madre de los niños de 6 y 2 años.