El libro de José Bretón no es el primero: autores que ya lo hicieron antes y mejor con otros criminales

Luisgé Martín quiso marcarse un tanto literario con la publicación de El odio, el libro en el que José Bretón confiesa por primera vez haber asesinado a sus hijos. Se ha intentado vender como «un ejercicio literario similar al que hace Emmanuel Carrère en El adversario. Baja, Modesto, que sube L.G. La obra ha movilizado a los servicios jurídicos de Anagrama, que ha suspendido su distribución tras la demanda de la madre, Ruth Ortiz. La editorial lo ha paralizado mientras consulta el asunto con sus abogados.

El autor estuvo en contacto durante más de 3 años con José Bretón, condenado a 40 años de cárcel por el doble asesinato de los niños de 6 y 2 años en octubre de 2011. En la sentencia de 2013 mediaron los agravantes de parentesco, la premeditación y el carácter despiadado de Bretón, que mató a sus hijos y después los quemó para vengarse de Ruth Ortiz por pedirle el divorcio. Además, tras cometer el crimen, denunció la desaparición de los menores en la comisaría.

Pero conseguir la confesión de un criminal y plasmarla en un libro no te convierte necesariamente en una leyenda, y tampoco convierte la creación en una obra maestra, a pesar de que Luisgé Martín sea el autor de obras como Cien noches, que le valió el premio Herralde de Novela en 2020.

En El adversario, Emmanuel Carrère hace un ejercicio en profundidad con una historia que no se trata de la confesión de un asesino que, hasta el momento, siempre negó los hechos. De hecho, el francés, Premio Princesa de Asturias de las Letras de 2021, narra la historia real de un crimen con el que «viaja al corazón del horror», y en éste caso la crítica sí le ha comparado, por ejemplo, con Truman Capote. En cambio, con El odio y la denuncia de Ruth Ortiz se ha abierto un mediático debate en España: ¿Es moral publicar la confesión de Bretón?

Editorial Anagrama ¿no tiene un comité de ética?

¿No ha pensado que participar en la tortura de la madre de los niños asesinados por Breton no es mas que un martirio de ese ser hacia su exmujer ?

Os ruego que no publiquéis ese libro por lo menos hasta que mueran los parientes. — Jose (@Josejoa_Alvarez) March 19, 2025

Moral o inmoral, hay algo que no es: pionero. Ya otros escritores publicaron antes relatos de este corte, y lo hicieron con maestría.

Truman Capote: ‘A sangre fría’

El periodista tardó 6 años en escribir esta novela-testimonio, para la que dedicó la mayoría del tiempo a encontrar la documentación que necesitaba. Su trabajo fue exhaustivo. Cuando Capote se enteró del cuádruple y salvaje asesinato de la familia Clutter, en un pueblo rural de Kansas (Estados Unidos), viajó hasta allí junto a la autora Harper Lee para hacer un ejercicio de inmersión. Se adelantaron, incluso, a la detención de Richard Hickock y Perry Smith. Los arrestaron seis semanas después de los asesinatos y fueron ejecutados. A sangre fría sentó las bases del true crime -a pesar de que muchos piensen que éste es un fenómeno nuevo-. La carrera de Capote se disparó con este libro, en el que intercala la vida de las víctimas con la de los asesinos y logra reflejar así la doble cara de la vida en EEUU.

Vincent Bugliosi: ‘Helter Skelter: la verdadera historia de los crímenes de la familia Manson’

El de Vincent Bugliosi es el libro de true crime más vendido de todos los tiempos. Su autor es el fiscal que llevó el caso de Charles Manson, el líder de la secta más mediática de la historia, que se hacía llamar Jesucristo. Se estableció con sus fieles en un viejo rancho en el que vivían como en una comuna hippy y logró influir en todos hasta el punto de que mataran por él. Fue condenado como autor intelectual de varios macabros crímenes y sentenciado a muerte, aunque se le conmutó la pena por cadena perpetua. Vincent Bugliosi relata con precisión y rigor los crímenes y el proceso judicial, hasta conseguir un oscuro y aterrador retrato de la Familia Manson.

Emmanuel Carrère: ‘El adversario’

Carrère retrata a Jean-Claude Romand, el falso médico que intentó quitarse la vida tras matar a su mujer, sus hijos y sus padres. Mentía desde los 18 años, cuando se hacía pasar por estudiante de medicina; después dijo ser investigador de la Organización Mundial de la Salud. Así, lograba que sus amigos le dieran dinero para invertirlos en Suiza, y los estafaba. El adversario, según la crítica, «sume al lector en el espanto» y presenta un «contenido, bien graduado y fascinante por mucha materia oscura». La obra ha sido comparada con A sangre fría.

Slavenka Drakulić: ‘No matarían ni una mosca’

Slavenka Drakulić hace una crónica brillante de los juicios del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia de La Haya, a los que asistió y en los que se juzgó a personajes como el ex presidente serbio Slobodan Milošević o Biljana Plav, la primera mujer miembro de la Presidencia de Bosnia y Herzegovina. A todos los procesados se les acusó de «la creación de condiciones imposibles de vida, persecución y tácticas de terror a fin de alentar a los no serbios a abandonar la zona, expulsión de los reacios a abandonarla, y eliminación del resto». «Escrito con lucidez… un libro devastador. El estilo directo y personal de Drakulić hace justicia al peso y la gravedad de estas historias», publicaba The Guardian.

Nicola Lagioia: ‘La ciudad de los vivos’

El libro cuenta uno de los crímenes más mediáticos de Italia, el de dos chicos que invitaron a unos jóvenes a una fiesta y, tras divertirse, torturaron y asesinaron a cuchillazos a uno de ellos, al que golpearon también con un martillo. Querían «saber qué se sentía al matar a alguien», dijo uno de los asesinos desde la cárcel. Es uno de los mejores libros recientes de true crime, por no decir el mejor.

Ivan Jablonka: ‘Laëtitia o el fin de los hombres’

El de Laëtitia Perrais fue uno de los crímenes que más ha conmocionado Francia, hasta el punto de ser motivo de enfrentamientos entre Nicolas Sarkozy y los jueces. Fue violada, asesinada y descuartizada a los 18 años. El asesino no reveló dónde había escondido el cuerpo, que se encontró semanas después. Ivan Jablonka consigue contar la historia de una joven que ya sabía lo que era la violencia antes de ser asesinada, al crecer con un padre que abusaba de su mujer y ser adoptada después por una familia cuyo progenitor violó a varias jóvenes, entre ellas la hermana de Laëtitia Perrais, también adoptada. Laëtitia o el fin de los hombres aborda de forma excepcional el crimen, la reacción política y social, la investigación policial, la personalidad del asesino y la reacción judicial.