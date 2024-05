La serie más impactante de Netflix: una aclamada historia real en solo 4 episodios

Una de las series que se considera una de las mejores del catálogo de Netflix es la aclamada Así nos ven (They See Us) que está basada en una historia real. Un drama de tan solo 4 episodios que cuenta la historia de “Los Cinco de Central Park”, unos adolescentes que fueron obligados a confesar una horrible violación en el famoso parque de Manhattan. Los cinco, cuatro afroamericanos y un hispano de Harlem, al final fueron condenados falsamente a pesar de la falta de evidencias físicas.

Así nos ven, es un intenso drama social que se ha convertido en una de las series más aclamadas por la crítica y los usuarios de Netflix. La serie está dirigida por Ava DuVernay (Selma) y se estrenó en 2019. Una serie que está ambientada en 1989, está basada en un hecho real y protagonizada por actores como Jharrel Jerome, Michael K. Williams, John Leguizamo, Felicity Huffman y Vera Farmiga.

La serie no ha dejado de recibir buenas críticas. Medios como el diario británico The Guardian señalaron cuando se estrenó como «asombrosas» las interpretaciones y afirmó que esta serie «captura la inocencia de los chavales y la inocencia de su pérdida, resultando un gran privilegio verles». Una serie dramática que es una de las joyas del catálogo de Netflix.

Los cinco de Central Park: un caso real en Netflix

La serie Así nos ven está basada en el caso real de violación de una corredora de Central Park que tuvo lugar en 1989. Se centra en las vidas y las familias de los cinco adolescentes sospechosos que fueron falsamente acusados por el ataque y la violación de esta mujer en Central Park.

La tarde del 19 de abril de 1989 un grupo de aproximadamente 30 jóvenes afroamericanos y latinos entraron en Central Park, cerca de Harlem. En las horas que estuvieron en el conocido parque, una mujer de 28 años estaba corriendo y fue derribada por un individuo y arrastrada 90 metros. A continuación, fue violada múltiples veces y golpeada brutalmente. La mujer permaneció 12 días en coma y cuando se despertó no recordaba nada del ataque.

La Policía de Nueva York había detenido a varios adolescentes de ese grupo por vandalismo y pensó que habían sido algunos de ellos. Antron McCray, Yusef Salaam, Korey Wise, Raymond Santana y Kevin Richardson estaban entre los detenidos, aunque solo dos de ellos se conocían. La jefa de la unidad de delitos sexuales de la fiscalía de Manhattan, Linda Fairstein, determinó sin pruebas que ellos eran responsables de la violación. Los cinco adolescentes fueron obligados a confesarse responsables de esta violación, después de someterles a una gran presión en los interrogatorios, y luego fueron condenados falsamente a pesar de la falta de evidencias físicas.

Los cuatro de menor edad, Antron McCray, Kevin Richardson, Yusef Salaam y Raymond Santana, cumplieron su condena en instalaciones juveniles antes de ser trasladados a cárceles de adultos a los 21 años. Sin embargo, Korey Wise, que tenía en ese momento 16 años, acabó cumpliendo una condena de más de 13 años en algunas de las cárceles más peligrosas de adultos.

Hay que tener en cuenta que como Korey Wise tenía 16 años podía ser interrogado sin la presencia de un tutor y los funcionarios intentaron que confesara su participación en la agresión y violación de esta mujer. El adolescente tenía problemas de audición y problemas para el aprendizaje que le impidieron defenderse. Le interrogaron durante toda una noche y le convencieron para que hiciera cuatro declaraciones diferentes: dos confesiones escritas y dos grabadas en vídeo. Algunos de los detalles que dio Korey Wise eran completamente diferentes a los hechos que se conocían del caso.

Debido a su edad, Korey Wise tuvo que pasar su periodo de prisión preventiva y los casi 14 años de condena cárceles para adultos. Algunas de estas eran lugares muy violentos y este adolescente sufrió abuso físico y psicológico, como se cuenta en uno de los episodios de la serie.

Las condenas de los cinco adolescentes fueron revocadas en 2002 cuando el asesino y violador en serie, Matías Reyes, confesó haber sido el único autor del crimen y su ADN coincidió con el hallado en todo el cuerpo y la ropa de la víctima. Estos cinco hombres presentaron una demanda civil. Al final llegaron a un acuerdo por 40 millones de dólares.

El reparto de la serie Así nos ven

El papel del adolescente Korey Wise lo interpreta magistralmente en la serie el actor Jharrel Jerome. También en el reparto están los actores Asante Blackk, Jovan Adepo, Michael K. Williams, Logan Marshall-Green, Joshua Jackson, Blair Underwood, Vera Farmiga, John Leguizamo, Felicity Huffman, Niecy Nash, Aunjanue Ellis, Marsha Stephanie Blake y Kylie Bunbury, entre otros.

La directora de esta serie Ava DuVernay ya había tratado este tema en el documental Enmienda XIII, también para Netflix. En este documental intenta profundizar en el papel que tuvieron la raza y el origen humilde de los menores en su incriminación en varios casos y encarcelamiento y el efecto que las condenas erróneas tuvieron sobre ellos y sus familias.

En Así nos ven se fijó en una historia real en la que se veía claramente la forma en la que pudo afectar el racismo en este caso y como se llegó a culpar a Los cinco de Central Park. Hay que tener en cuenta que este uno de los casos policiales más mediáticos de finales de la década de 1980 y que su repercusión fue enorme. La absolución de estos cinco chicos en 2002 se convirtió también en un escándalo que revolucionó a la sociedad americana.