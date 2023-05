Quentin Tarantino carga contra los productos fílmicos del streaming: «No sé qué películas son»

Aunque cada día el contenido original del mundo del streaming busca a los mejores autores para promocionar sus títulos en los festivales, son pocas las piezas que alcanzan el estatus de cine para los grandes cineastas. Por un lado, existen pruebas evidentes de un interés en “dejar hacer” a los artistas, como puede ser el caso de Alfonso Cuarón con Roma o Paolo Sorrentino en Fue la mano de Dios. Sin embargo, por otro se da el llamado cine algoritmo, el cual con mucho presupuesto y un reparto lleno de estrellas maneja un guion que perfectamente podía haber sido creado por una IA. Algunos realizadores como los hermanos Coen han apoyado este nuevo paradigma, en cambio otros como Steven Spielberg han criticado duramente este nuevo sistema de consumo destinado a la pequeña pantalla con el presupuesto de un blockbuster de patio de butacas. El último en hablar del tema ha sido Quentin Tarantino. El responsable de Pulp Fiction tiene claro que es como si ese tipo de productos fílmicos no existiesen.

Tarantino se encontraba hace unos días en el Festival de cine de Cannes, donde supervisó una proyección de una de sus películas favoritas, El ex-preso de Corea. Allí, aprovechó además para hablar de The Movie Critic, la que será su último trabajo detrás de las cámaras. Cómo no, reflexionó sobre su retiro y sobre la vaga conceptualización de lo que hoy en día entendemos por cine: “¿qué es ya una película? ¿Algo que ponen en Apple?”.

El dos veces ganador del Oscar señaló que The Movie Critic estaría producida y distribuida por Sony Pictures porque según señaló es “el último estudio que está absoluta y totalmente comprometido con el cine”, lejos de esa obsesión por alimentar un catálogo que para Tarantino tienen las redes de streaming. Para él, el principal problema de la mayor parte de los contenidos es su escasa capacidad para generar interés más allá de la viralidad parcial del momento de su estreno:

“Al parecer para Netflix, Ryan Reynolds ha hecho 50 millones de dólares en esta película, y 50 millones de dólares en esa película (…) No sé qué películas son. Bueno, bien por él que esté haciendo tanto dinero. Pero esas películas no entran en el espíritu de la época. Es casi como si no existieran”.

Todavía no sabemos una fecha oficial de estreno para The Movie Critic, pero se espera que llegue a las salas a finales del 2024.