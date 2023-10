El Pentágono ha ordenado al grupo de ataque del portaaviones Ford que zarpe hacia la zona del Mediterráneo oriental para que Estados Unidos pueda ayudar a Israel, en una importante demostración de fuerza justo después de que Hamás lanzase ataques en todo el sur de Israel.

El portaaviones de Estados Unidos USS Gerald R. Ford (CVN-78), el mayor buque de guerra del mundo, junto con otros buques del Grupo de Ataque de Portaaviones 12, que incluye al crucero de clase Ticonderoga USS Normandy (CG-60), así como a los destructores de clase Arleigh Burke USS Ramage (DDG-61), USS McFaul (DDG-74) y USS Thomas Hudner (DDG-116), se dirigen hacia el Mediterráneo Oriental en un «gesto de apoyo» a Israel, y para asistir en la posible evacuación de ciudadanos estadounidenses del país si fuese necesario.

This is the largest warship in the world, and the 🇺🇸 #USNavy ’s newest and most technologically advanced aircraft carrier @USNavy @Warship_78

El Pentágono ha decidido aumentar los escuadrones de aviones de combate F-35, F-15, F-16 y A-10 de la Fuerza Aérea en la región.

El Departamento de Defensa ha tomado esta decisión después de que informes preliminares, que todavía se tienen que confirmar, destaquen que al menos cuatro ciudadanos estadounidenses han muerto en los ataques y otros siete estén desaparecidos. Según el funcionario, que habló bajo condición de anonimato para discutir los informes iniciales recibidos por la Embajada de Estados Unidos en Jerusalén, las cifras eran inciertas y podrían cambiar a medida que se recopilara un recuento más completo. La mayoría, si no todos, de los muertos o desaparecidos son ciudadanos estadounidenses-israelíes, dijo el funcionario.

El USS Gerald R. Ford, con 5.000 marineros y una cubierta de aviones de guerra, tienen órdenes interceptar ataques que lleguen desde Hamás hasta la realización de tareas de vigilancia. El portaaviones, con base en Norfolk (Virginia), ya se encuentra en el Mediterráneo, realizando maniobras navales con Italia en el mar Jónico.

.@USNavy 🇺🇸 & @ItalianNavy 🇮🇹 demonstrate how we are #StrongerTogether! 💪@Warship_78, ITS Cavour, and multiple surface combatants from both carrier strike groups sailed together in the Ionian Sea, Oct. 4.

For more: https://t.co/8Cs4lLJVdD pic.twitter.com/7WkSc6tM22

— U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet (@USNavyEurope) October 5, 2023