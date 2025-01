Giro relevante en el proceso de venta del 19,99% de Air Europa que ha puesto en marcha Globalia, el holding de la familia Hidalgo: los cuatro compradores interesados que había hasta ahora se han agrupado de dos en dos para tener más posibilidades de victoria y para abaratar el coste. Así, Air France-KLM se ha aliado con la estadounidense Delta Airlines (que es accionista de la francesa) y la alemana Lufthansa ha hecho lo mismo con Etihad de Abu Dabi.

Así lo aseguran fuentes conocedoras de la operación, que explican que, al haber menos pujas, se evita una subasta en la que los precios se inflarían en exceso. Además, tanto Delta como Etihad tenían pocas probabilidades de éxito al no ser europeas: los Hidalgo prefieren una opción del continente y, por otro lado, la norteamericana y la emiratí tendrían que contar con el visto bueno del Gobierno (a pesar de que la operación no entra en los parámetros del escudo antiopas prorrogado ayer hasta 2026).

Según las fuentes, ahora mismo las dos candidaturas están examinando las cuentas de Air Europa, lo que se conoce como due diligence. Para ello, el conglomerado Air France-Delta ha contratado al banco de inversión francés Société Générale, y el de Luftahnsa y Etihad, a Goldman Sachs. Por su parte, Air Europa cuenta con los servicios de PJT Partners para valorar la compañía. Se estima que el valor de ese 20% se situará por encima de los 200 millones, debido a la fuerte mejora de sus beneficios en los dos últimos años.

Esta valoración es muy superior a la de la fusión con IAG (la dueña de Iberia) para la fusión que se rompió en agosto por la oposición de la Comisión Europea (500 millones por el 100% del capital). Esa ruptura le costó a IAG una indemnización de 50 millones a Globalia, que se suman a los 75 millones que pagó por la ruptura del primer intento de fusión en 2021.

Como consecuencia de aquella operación fallida, IAG también compró el 20% de Air Europa por 100 millones. El holding que también posee British Airways acudió con 16 millones a la reciente ampliación de capital de Air Europa para no diluir esa participación, que considera exclusivamente financiera. No obstante, de momento no la ha puesto a la venta.

Interés de Air France y Lufthansa

Air France-KLM ya intentó la compra de Air Europa con el fracaso del primer intento con IAG, algo que provocó que ésta lanzara el segundo intento. Tanto la francesa como Lufthansa fueron, junto a Ryanair, las aerolíneas que más se opusieron a la fusión en Bruselas, e incluso amenazaron con despidos si la operación se llevaba a cabo.

El interés de Lufthansa se centra en las islas Baleares y Canarias, para lanzar rutas directas desde las principales ciudades de Alemania, Austria y Suiza. Asimismo, quiere lograr una presencia en los vuelos transatlánticos que ahora no tiene y que Air Europa le proporcionaría. Recientemente, Lufthansa ha adquirido la italiana ITA por 325 millones y cuenta con más músculo que Air France: su capitalización bursátil es de 7.400 millones frente a los 2.000 millones de la francesa y tiene más liquidez en caja.

La operación actual consiste en la venta de ese 19,99% propiedad de Globalia, con lo que los Hidalgo reducirán su participación al 60%. Las candidatas a la compra lo ven como un primer paso para posteriormente hacerse con la mayoría del capital, aunque la familia pretende mantener el 51% a medio plazo. No obstante, algunas de las fuentes aseguran que, si el precio es suficientemente atractivo, considerarían desprenderse de toda su participación

Por otro lado, no está en los planes de Air Europa realizar una nueva ampliación de capital después de la de noviembre, puesto que el objetivo era el reequilibrio patrimonial y ya se ha conseguido.