IAG cierra la fusión con Air Europa pagando 500 millones a la familia Hidalgo más la deuda

IAG y Air Europa han alcanzado por fin un acuerdo para la compra de la aerolínea de la familia Hidalgo por la propietaria de Iberia y British Airways. Finalmente, el precio será el mismo en que se valoró Air Europa hace un año, 500 millones, 400 en efectivo y 100 en acciones de IAG, a los que hay que sumar la deuda de la compañía cifrada en torno a 900 millones.

Tras la ruptura de las negociaciones en diciembre de 2021, IAG adquirió un 20% de Air Europa por 100 millones y pagó 75 millones adicionales en concepto de daños y perjuicios, a cambio de asegurarse un año de negociaciones exclusivas que concluía el 31 de marzo. En este tiempo, ha habido el tira y afloja habitual en estas operaciones, pero finalmente el precio pactado ha sido el fijado entonces.

Según informa IAG, «cuando se reciba la aprobación de los órganos de competencia, se efectuará el primer pago de 200 millones de euros, 100 millones en metálico y 100 millones en acciones de IAG (al precio fijado a la firma de este acuerdo), lo cual convertirá a Globalia [la matriz de Air Europa] en un importante accionista del grupo IAG. Los otros dos pagos, de 100 millones de euros cada uno de ellos, se efectuarán en el primer y segundo aniversario, respectivamente, de la aprobación por Competencia».

Precisamente, la aprobación de las autoridades de Competencia de la UE es el gran obstáculo al que se enfrenta este segundo intento de fusión, ya que el primero fue abortado precisamente porque no iba a ser aprobado por Bruselas. Ante la posibilidad de que no sea así, la familia Hidalgo se ha asegurado una indemnización (break-up fee) de 50 millones en caso de que la operación finalmente no se materialice.

Varias aerolíneas extranjeras, como Lufthansa o Air France, consideran que la fusión crea un monopolio en muchas rutas, en especial con Latinoamérica, y que se deben imponer unas condiciones (remedies) muy duros a la nueva compañía. La cuestión es si con estas condiciones -como venta de slots y renuncia a ciertos privilegios en el Aeropuerto de Barajas- las cuentas le siguen saliendo a IAG.

En esta operación, ha sido clave el elevado endeudamiento de Air Europa, cercano a 900 millones, en especial los préstamos concedidos por la SEPI para aguantar la pandemia: un préstamo participativo de 240 millones al 8% de interés y otro ordinario de 235 millones. Estos créditos suponen un coste que Juan José Hidalgo siempre ha considerado inasumible y que ha sido muy relevante en las negociaciones con IAG.

Hidalgo ha intentado renegociar las condiciones de esta financiación, pero la SEPI no ha querido atender sus requerimientos, como informó OKDIARIO (lo cual podía ser un arma de doble filo, ya que Hidalgo podía jugar la baza de que no tenía capacidad para devolver el préstamo).

La compra de Air Europa se planteó inicialmente en 2019 por un valor de 1.000 millones, pero la pandemia del Covid-19 paralizó la operación y los confinamientos hundieron las cuentas de las aerolíneas, por lo que Air Europa necesitó la ayuda de la SEPI. Eso redujo notablemente su valor, lo que llevó a una renegociación en 2021, que se rompió en diciembre de ese año. En marzo se dijó la valoración de 500 millones, la mitad de la inicial (si bien asumiendo mucha más deuda que en 2019), que es la que finalmente ha sido la definitiva.