Turner, la filial norteamericana de ACS, ha logrado un contrato para construir tres nuevas estaciones de bomberos en la ciudad de Independence, que se encuentra en Missouri (EEUU).

Se trata de las estaciones 5, 8 y 11, lo que representa una importante inversión en la capacidad de respuesta a emergencias y la infraestructura de seguridad pública de la ciudad.

En concreto, este programa multifase, que va a llevar a cabo Turner, comenzará con la construcción de la Estación de Bomberos 8 y un almacén de equipos adyacente. Esta fase se encuentra actualmente en proceso de diseño y se prevé que comience la construcción en el primer trimestre de 2026. Mientras que la Estación 8 servirá como un centro crítico para la respuesta a emergencias en la zona norte de la ciudad.

El compromiso de Turner de construir instalaciones resilientes y eficientes

Por otro lado, se espera que la construcción de la Estación 5 comience a mediados de 2026, mientras que las obras de la Estación 11 comenzarán a finales de 2026 y se prevé su finalización en 2027.

«Estas importantes mejoras en la infraestructura de seguridad de la ciudad de Independence cubrirán las necesidades de respuesta a emergencias y reflejan el compromiso compartido de Turner (ACS) de construir instalaciones resilientes y eficientes que sirvan a la comunidad, así como a la seguridad y el bienestar de sus trabajadores durante las próximas décadas», ha declarado Christy Turner, Ejecutiva de Proyecto de Turner Construction Company.

También hay que destacar que Turner ha construido previamente ocho estaciones de bomberos en la zona, desde Olathe, Kansas, hasta Lake Winnebago, Missouri. Turner aprovechará su amplia experiencia en construcción relacionada con la seguridad pública para entregar estos activos críticos a tiempo y con mínimas interrupciones para los servicios de bomberos.