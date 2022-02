Nuevo giro en el culebrón de Air Europa: la aerolínea de Globalia mantiene conversaciones con Air France-KLM para buscar una posible alternativa a la fusión con Iberia, según fuentes conocedoras de la situación. Estos contactos se mantienen mientras se siguen prolongando las nuevas negociaciones de Air Europa con la SEPI y la propia Iberia, sin que se divise una solución a corto plazo.

La aerolínea francesa siempre ha tenido interés en adquirir una compañía con rutas a Latinoamérica. De hecho, se opuso ante la Comisión Europea a la fusión de Air Europa con Iberia, al igual que Lufthansa, porque la operación habría otorgado una posición dominante a las aerolíneas españolas y al hub de Madrid en ese mercado. Y Air France quiere mantener la potencia de París. Asimismo, admitió entonces que estudiaba posibles adquisiciones para contrarrestar la fusión española.

Como es sabido, Iberia y Air Europa rompieron la fusión en diciembre, como adelantó OKDIARIO, porque Bruselas no iba a aprobarla en las condiciones en que se había planteado. Tras esa ruptura, Air France vuelve a plantearse la posibilidad de Air Europa como primera opción para reforzarse en el mercado latinoamericano.

Ahora bien, algunas de las fuentes ven muy difícil que se llegue a un acuerdo satisfactorio para el presidente de Air Europa, Juan José Hidalgo. Según explican, el grupo francés, al igual que Iberia, tampoco está dispuesto a poner dinero para adquirir un porcentaje del capital de la aerolínea de Globalia, debido a que ésta tiene fondos propios negativos. Y el Gobierno español, que se juega los 475 millones del rescate de la SEPI, prefiere una alianza con Iberia antes que con una aerolínea extranjera.

Hidalgo gana tiempo y alarga las negociaciones

Para romper la fusión, la aerolínea del grupo IAG pagó una indemnización de 75 millones que incluía una opción de compra, y ambas iniciaron unas nuevas negociaciones que debían terminar el 31 de enero, pero que se han prolongado indefinidamente. Iberia se niega a poner dinero -sólo ofrece hacerse cargo de la gestión a cambio de una comisión- y se niega a consolidarla en sus cuentas. El Gobierno, por su parte, tiene un serio dilema: tampoco quiere inyectar más dinero, pero lo que quiere evitar a toda costa es un concurso de acreedores que se lleve por delante el citado rescate.

En cuanto a Hidalgo, ha ganado tiempo, porque asegura que Air Europa ya no quema caja, sino que tiene exceso de liquidez, y que no tiene que hacer frente a la devolución del principal de los préstamos de la SEPI hasta 2026. Por ello, sostiene que, ahora mismo, no hay ninguna negociación con Iberia ni con el Ejecutivo, y que no está dispuesto a regalar su empresa. De ahí, que esté explorando otras vías como la de Air France.

Pero esta relativa tranquilidad -Hidalgo también afirma que no hay problemas con el leasing de los aviones y, de hecho, va a adquirir 10 más- tiene fecha de caducidad: junio, cuando acaba la moratoria de los concursos de acreedores decretada por la pandemia. Pero ahí el empresario salmantino también jugará la carta de que a nadie le interesa llevar a Air Europa a la suspensión de pagos porque todos los implicados perderían.