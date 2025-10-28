2-3. El Constància llevó al Girona hasta la prórroga

El Constància vendió muy cara su piel en la Copa del Rey y llevó al Primera División Girona hasta la mismísima prórroga, tras igualar el gol inicial marcado por Stuani. Tsygankov resolvió el partido en el último minuto del tiempo añadido al aprovechar un pase del francés Lemar, pero los inquers se mantuvieron en pie hasta que Alberola Rojas pitó el final con un gol en el último minuto. Día histórico en Inca. El gol de Joan Socías a los 77 minutos será recordado para siempre.

El Girona se adelantó en el marcador a los 39 minutos tras una acción del uruguayo Christan Stuani, que batió a Pau Seguí con un disparo bombeado tras un pase de Portu y puso en ventaja a los de Míchel con un gol que parecía que podría decantar la eliminatoria dada la diferencia de categoría. Fueron los peores momentos del Constància y Abel Ruiz, a los 44 minutos, pudo resolver el partido con un remate al poste.

Pero el Constància, incluso con el marcador en contra, nunca se dio por vencido y buscó su momento en el partido teniendo muy claro que si encajaba un segundo gol estaba todo perdido. Así, a los 77 minutos, llegó su instante de gloria. Joan Socías batió al joven meta ucraniano Krapyvtsov y llevó el delirio a las gradas del Nou Camp d’Inca, donde se detuvo el tiempo para celebrar como si de la Champions se tratara un gol que abrió las puertas de la prórroga porque Pau Seguí, con un paradón extraordinario, evitó el 1-2 en el último minuto.

🤯 ¿Cómo no va a celebrar así Joan Socias el gol de la temporada? ¡¡𝗟𝗢𝗖𝗨𝗥𝗔 𝗘𝗡 𝗟𝗔 𝗜𝗦𝗟𝗔 𝗗𝗘 𝗠𝗔𝗟𝗟𝗢𝗥𝗖𝗔 con el @CEConstancia!! 📺 @MovistarFutbol #CopaDelReyMAPFRE | #CopaDelRey pic.twitter.com/YZ3NsWvkqy — RFEF (@rfef) October 28, 2025

En la prórroga, con las fuerzas al límite y con Míchel metiendo en el campo a sus mejores efectivos, acabó imponiéndose el Girona. En el último minuto de la primera parte, el 104, un pase del francés Lemar lo aprovechó Tsygankov, que había salido en la segunda parte, para batir a Pau Seguí y situar en el marcador un 1-2 que ya fue imposible de levantar. El Constància se fue con todo hacia arriba dejando espacios, y al final otro ucraniano, Vladyslav Vanat, marcó el 1-3. Incluso así los mallorquines se dejaron la piel y en el último minuto Pau García logró el definitivo 2-3. Día histórico en Inca, a pesar de la derrota. El Constància se fue con la cabeza muy alta.