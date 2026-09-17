El bolso que arrasa entre las celebrities se inspira en el inseparable bolso de mano de Isabel II

Hay bolsos que completan un estilismo y otros que consiguen convertirse en auténticos objetos de deseo. Es el caso del Cara Bag de Ferragamo, el nuevo diseño de la firma italiana que, en apenas unas semanas, ha conquistado a algunas de las celebrities más relevantes del panorama internacional. Rihanna, Anne Hathaway, Karlie Kloss, Irina Shayk, Emma Roberts y Monica Barbaro ya han caído rendidas ante el bolso que promete convertirse en uno de los grandes accesorios del otoño. Y no es casualidad. Con la llegada de la nueva temporada, las tendencias apuntan hacia una moda más sofisticada, en la que los bolsos estructurados, las siluetas depuradas y los materiales de aspecto lujoso recuperan protagonismo. El Cara Bag encaja a la perfección en esta nueva estética.

Diseñado bajo la dirección creativa de Maximilian Davis, el modelo combina la tradición artesanal de Ferragamo con una mirada contemporánea. Su principal característica es una silueta estructurada con forma de acordeón, que aporta volumen y personalidad al diseño sin hacerlo excesivamente llamativo. A este detalle se suma el cierre Gancini, uno de los códigos más reconocibles de la casa italiana. El resultado es un bolso que consigue algo especialmente difícil: reinterpretar la herencia de Ferragamo sin perder una apariencia actual.

Anne Hathaway, la primera en llevarlo

La primera celebrity en estrenar públicamente el Cara Bag fue Anne Hathaway. La actriz escogió el modelo xs en color negro durante la rueda de prensa de La Odisea, celebrada en Nueva York el pasado 1 de julio. Su elección resulta especialmente significativa porque demuestra desde el principio la versatilidad de la pieza. El negro convierte al bolso en un accesorio elegante y atemporal, perfecto para acompañar tanto estilismos de día como propuestas más sofisticadas.

Poco después, Monica Barbaro incorporó el mismo modelo, también en negro, a uno de sus looks durante la gira de prensa de One Night Only en Nueva York. En su versión de piel de becerro lisa, el Cara Bag destaca por la calidad visual de su acabado y por una construcción que pone en primer plano la artesanía.

Rihanna demuestra que el ‘Cara Bag’ también puede ser atrevido

Si Anne Hathaway y Monica Barbaro mostraron la vertiente más elegante del bolso, Rihanna se encargó de darle un giro mucho más impactante. El 19 de julio, durante la final del Mundial de la FIFA 2026 en Nueva Jersey, la cantante llevó el Cara Bag xs en negro con acabado de efecto cocodrilo. Una elección que demuestra cómo la misma silueta puede transformarse por completo gracias a sus materiales y acabados. El efecto cocodrilo aporta una dimensión más sofisticada y poderosa al diseño, convirtiendo un bolso compacto en el auténtico protagonista del accesorio.

De Karlie Kloss a Emma Roberts: el bolso que cambia de personalidad

La lista de celebrities que han apostado por el Cara Bag no ha dejado de crecer. Karlie Kloss lo llevó durante su aparición en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, en Nueva York, el pasado 26 de julio. Más tarde, Emma Roberts escogió el modelo para asistir al US Open, donde optó por una versión en el elegante tono Sea Glass. Este color demuestra que el Cara Bag va mucho más allá del clásico negro y puede adoptar una estética más suave y luminosa. La elección de Roberts resulta especialmente interesante de cara al otoño, una temporada en la que los tonos neutros suelen compartir protagonismo con colores sofisticados y matices inesperados.

Irina Shayk lo llevó en Venecia

La última incorporación a esta particular lista de embajadoras espontáneas del Cara Bag ha sido Irina Shayk. La modelo apareció con el bolso durante el Festival Internacional de Cine de Venecia el pasado 5 de septiembre. Su aparición llega precisamente cuando comienza a definirse el nuevo guardarropa de otoño y confirma el momento que está viviendo el accesorio. Porque si algo tienen en común todas estas apariciones es que muestran las diferentes caras del mismo diseño: minimalista en negro, sofisticado con efecto cocodrilo o más delicado en tonos claros.

¿Un nuevo bolso de Ferragamo con ecos de Isabel II?

Pero hay un detalle del Cara Bag que resulta especialmente interesante y que va más allá de su éxito entre las celebrities. Su silueta recuerda inevitablemente a los bolsos estructurados que durante décadas acompañaron a la reina Isabel II, especialmente a los icónicos diseños de Launer London.

La comparación no significa que Ferragamo haya confirmado una inspiración directa, pero el parecido visual resulta llamativo. Los bolsos de Launer que utilizaba la monarca compartían con el Cara Bag una determinada filosofía estética: estructuras definidas, proporciones compactas, líneas elegantes y una presencia sofisticada sin necesidad de recurrir a grandes logotipos.

La versión contemporánea de un clásico

La gran diferencia está en cómo Ferragamo lleva ese lenguaje al presente. Bajo la dirección de Maximilian Davis, el Cara Bag recupera algunos de los códigos de la marroquinería clásica y los transforma mediante una construcción más gráfica y contemporánea.

La forma de acordeón, el cierre Gancini y las distintas interpretaciones en piel hacen que el bolso pueda adaptarse a personalidades muy diferentes. Es clásico en negro, más exuberante con acabado de cocodrilo y delicado en tonos como el sea glass o el crema. Y quizá sea precisamente esa versatilidad la que explique su rápida conquista del armario de las celebrities. Anne Hathaway, Rihanna, Emma Roberts, Karlie Kloss, Monica Barbaro e Irina Shayk han demostrado que el mismo bolso puede tener seis vidas diferentes.