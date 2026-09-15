Adiós a las Adidas Samba: las zapatillas preferidas de los adictos a la moda son estas Salomon ahora rebajadas

Las Adidas Samba han sido durante los últimos años una de las grandes protagonistas del mundo de la moda. La zapatilla pasó de ser un clásico asociado al fútbol y al estilo urbano a convertirse en una de las referencias imprescindibles de los que más saben de tendencias, pero la moda cambia a gran velocidad y esta temporada las deportivas de estética deportiva y técnica vuelven a ganar terreno. Entre las candidatas a ocupar ese espacio destacan las Salomon X Ultra Pioneer Gore-Tex, un modelo que combina la estética de montaña con las tendencias urbanas y que ahora se puede encontrar con una importante rebaja.

Este modelo de Salomon costaba originalmente 140 euros, pero ahora se puede conseguir en Amazon por 83,99 euros, lo que supone un descuento del 40%. Una diferencia de más de 56 euros que convierte estas zapatillas en una opción especialmente atractiva para los que estaban buscando renovar su calzado para los próximos meses. Más allá del descuento, su principal atractivo está en una estética que conecta con una de las tendencias que más fuerza está adquiriendo en el mundo de la moda: llevar prendas y accesorios originalmente diseñados para actividades al aire libre en contextos completamente urbanos.

Las Salomon X Ultra Pioneer Gore-Tex son unas zapatillas concebidas para actividades outdoor. Su diseño está preparado para ofrecer protección y agarre en terrenos donde unas zapatillas urbanas convencionales pueden quedarse cortas. La incorporación de Gore-Tex es uno de sus elementos más destacados, ya que aporta resistencia al agua y permite utilizarlas en condiciones meteorológicas complicadas. Una característica especialmente interesante de cara al otoño y al invierno, cuando la lluvia y el suelo mojado empiezan a formar parte del día a día. De esta manera, un calzado pensado inicialmente para caminar por la montaña termina encontrando también su espacio en las calles de las ciudades.

Las zapatillas Salomon están muy de moda

El auge de Salomon dentro de la moda no es casualidad. La firma francesa lleva varias temporadas apareciendo cada vez con más frecuencia en estilismos urbanos y entre los aficionados a la moda. Sus modelos técnicos se han convetido en una alternativa para quienes buscan algo diferente a las clásicas zapatillas blancas o retro, tipo Adidas Samba o Gazelle. Frente a ese estilo, Salomon apuestan por una imagen mucho más robusta y técnica, con una presencia que cambia por completo el resultado de un conjunto.

Precisamente ahí está una de las claves de su atractivo. Estas Salomon funcionan especialmente bien con prendas informales y pueden combinarse con vaqueros, pantalones cargo, prendas oversize o incluso con estilismos que mezclan piezas más elegantes con otras claramente deportivas. A todo ello se suma el factor precio. Encontrarlas por 83,99 euros frente a los 140 euros de precio recomendado supone una rebaja del 40%, algo que puede resultar decisivo para aquellos que llevaban tiempo siguiendo la evolución de las Salomon. Eso sí, debes darte prisa porque puede que vuelen las tallas a este precio en Amazon.