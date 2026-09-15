Torres insiste en que todos los invasores «van a ser devueltos» pese a que Marruecos no ha aceptado ni a los muertos

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha insistido en que todos los inmigrantes van a ser devueltos pese a que Marruecos no ha aceptado a sus nacionales fallecidos. Así lo ha asegurado durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes en La Moncloa.

El también ex presidente canario es la persona que encabeza el mando única para gestionar los problemas ocasionados por la invasión de casi 80.000 personas sufrida por Ceuta el pasado 30 y 31 de julio. Torres ofrece semanalmente datos y explicaciones sobre cómo se está gestionando la crisis migratoria desde La Moncloa.

Entre las medidas que el ministro asegura que se han tomado están las de «agilizar procedimientos». «Cerca de 100 policías están reforzando el triaje», ha comunicado el dirigente socialista. Este es el primer procedimiento al que se someten los inmigrantes llegados ilegalmente a territorio español. Consiste en un control previo de identificación, salud y vulnerabilidad.

Tal y como ha detallado Torres, se han realizado 1.822 triajes a mayores de edad llegados a Ceuta. El ministro ha asegurado en su comparecencia que el trabajo de los funcionarios «se ha acentuado».

Por otro lado, Torres también ha asegurado que se han producido «retornos voluntarios», que ha cifrado, desde el inicio de la crisis, en 5482 personas. «De ayer a hoy 90 personas más», ha indicado este martes. Hasta ahora, se han producido «307 expulsiones de los que entraron desde el 30 julio».

De las personas que quedan en Ceuta, que el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha cifrado en 10.000, unas «100 han recurrido al Derecho Internacional» para permanecer en nuestro país. Aun así, Torres ha aclarado que «la mayoría no van a tenerlo».

Marruecos no repatría a sus muertos

Todo ello a pesar de que Marruecos no ha asumido la repatriación de los cadáveres de las 141 personas que perdieron la vida intentando cruzar la frontera entre Marruecos y Ceuta entre el 30 y el 31 de julio.

Rabat se limitó a hacer declaraciones semanas después de la tragedia en las que su ministro de Justicia, Abdellatif Ouahbi, pedía la repatriación a territorio marroquí de los supervivientes y los fallecidos.

«Hemos pedido que nos devuelvan a los vivos y ahora hablan de los muertos. Nosotros no separamos entre vivos y muertos», declaró Ouahbi. En esta línea, solicitó la firma de un acuerdo que permita la devolución. Pedía, en términos generales, un enfoque integral para abordar la inmigración entre los dos países.

La situación se agravó ante la falta de medios de los hospitales ceutíes para acoger los cadáveres de los 141 falleciso. Tanto es así que, a mediados de agosto, fuentes del Hospital Militar de Ceuta reconocieron a OKDIARIO que había 80 cadáveres pudriéndose porque Marruecos no acepta la repatriación. Allí se habilitaron hasta tres cámaras frigoríficas para acoger los cuerpos.