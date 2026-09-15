Abde tras las amenazas por llevar la camiseta de apoyo a Ceuta: «Representaré con orgullo y sacrificio» a Marruecos

Abde, jugador marroquí del Betis que ha recibido una oleada de insultos y amenazas desde Marruecos por llevar una camiseta en apoyo a Ceuta, ha explicado que «seguirá viviendo con la cabeza bien alta» y que también seguirá «representando con orgullo y sacrificio mis raíces», es decir, Marruecos.

En unas palabras puestas en su cuenta de Instagram, Abde aclara que «en ningún momento se ha utilizado la camiseta referente al pueblo de Ceuta con un objetivo político o de desprecio hacia mi pueblo, el pueblo marroquí». Lo hace tras hasta tener que borrar todas las fotos de sus redes sociales, ya que marroquíes le empezaron a insultar y amenazar de forma grave.

«Esta era una camiseta de carácter social en apoyo a una población y a sus habitantes, independientemente de su nacionalidad, que estaban viviendo una situación complicada», quiere aclarar Abde, en una forma de calmar los ánimos entre los aficionados de Marruecos.

Los insultos y amenazas a Abde, internacional con Marruecos (aunque no estuvo en el Mundial por lesión), llegaron después de que se colocara una camiseta, como el resto de jugadores de Villarreal y Betis, en apoyo de Ceuta. «Todos somos caballas», se leía en esa camiseta. Y ese es el motivo del cabreo entre los aficionados marroquíes.

Según ha podido saber OKDIARIO, Abde no sabía ni lo que ponía en la camiseta. Le dieron la indumentaria en el túnel de vestuario, justo antes de salir, y se la puso como el resto de jugadores. Fue una iniciativa del Villarreal en apoyo a Ceuta a la que el Betis se sumó. Y Abde se puso la camiseta como hicieron el resto de futbolistas.

Eso le ha llevado al jugador bético a sufrir una campaña de insultos y amenazas en su país, de ahí que diga que seguirá «representando con orgullo y sacrificio mis raíces», que es Marruecos. «Esto no es una disculpa ante nadie y todo aquel que desee usar esto para dudar de mi amor por mi país es libre de hacerlo», dice en su comunicado. «Yo seguiré viviendo cada día con la cabeza bien alta», comenta también Abde.

Comunicado de Abde

Escribo este comunicado para aclarar una situación ayer ocurrida en el encuentro de liga frente al Villarreal CF.

Primero quiero dejar clara una cosa. En ningún momento se ha utilizado la camiseta referente al pueblo de Ceuta con un objetivo político o de desprecio hacia mi pueblo, el pueblo marroquí. Esta era una camiseta de carácter social en apoyo a una población y a sus habitantes, independientemente de su nacionalidad, que estaban viviendo una situación complicada.

Ahora bien, esto no es una disculpa ante nadie y todo aquel que desee usar esto para dudar de mi amor por mi país es libre de hacerlo. Yo seguiré viviendo cada día con la cabeza bien alta y seguiré representando con orgullo y sacrificio mis raíces.