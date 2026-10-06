Tebas y su surrealista teoría de las dos Superligas: «Paramos la que iba a cámara rápida, pero no la lenta»

Javier Tebas ha vuelto a atacar al Real Madrid y también ha avisado sobre la amenaza que puede suponer la creación de una Superliga en el futuro. El presidente de la Liga también ha dejado claro que el club blanco y el Barcelona son las locomotoras de la Liga, pero que también «necesitamos a los vagones». También ha opinado sobre la saturación en el calendario futbolístico que se vive a día de hoy.

Javier Tebas ha vuelto a acordarse del Real Madrid días después del cruce de comunicados tras el derbi disputado en el Metropolitano el pasado 20 de septiembre. Ahora, el presidente de la Liga ha vuelto a lanzar un ataque al club blanco, al que ha calificado como «el equipo más rebelde» de España en las «Primeras Jornadas Nacionales de Periodismo y Deporte», un acto celebrado en Vigo y organizado por la Asociación Gallega de Periodistas Deportivos.

Poco venía a cuento, pero en este acto Javier Tebas afirmó que «el equipo más rebelde en España es el Real Madrid» y lo argumentó afirmando que «los dirigentes del Madrid tienen una forma de entender el fútbol que yo no tengo». También afirmó que en Europa «está Al-Khelaifi». «Hemos construido un fútbol increíble en 20 años y tenemos que defenderlo, que no se nos escape. En este tren hay locomotoras, como Madrid o Barça, pero necesitamos también los vagones», afirmó.

Javier Tebas y su opinión sobre la Superliga

En este acto celebrado en la ciudad de Vigo, Javier Tebas volvió a poner encima de la mesa la amenaza de la Superliga, pese a que en estos momentos la nueva competición ha llegado a un acuerdo con la UEFA y las relaciones entre las partes son cordiales y predispuestas al diálogo. Pese a ello, el patrón del fútbol español ha vuelto a señalar a Florentino Pérez.

«Si seguimos así, destruirán el fútbol nacional y nos iremos a la Superliga, que es lo que algunos buscan deliberadamente. Se ha parado una Superliga en cámara rápida, que es la que quería Florentino, pero hay en marcha una Superliga en cámara lenta. Si no tomamos medidas, tendremos un fútbol de dos velocidades», dijo Javier Tebas sobre una supuesta Superliga que se estaría creando en paralelo y que amenazaría supuestamente al fútbol de clubes.

Durante su intervención, Javier Tebas también exculpó a la Liga de la saturación del calendario y señaló a las competiciones internacionales, de clubes y selecciones. «La Liga tiene 20 equipos desde hace no sé cuántos años. El problema es que ahora hay más competiciones de selecciones, hay más partidos de competiciones europeas, mundial de clubes… Eso está congestionando el calendario y estamos generando un fútbol muy complicado», opinó.