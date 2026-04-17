La Unión Europea sigue estudiando el fin del cambio de hora en el viejo continente y a finales de 2026 emitirá un informe al respecto. Desde Bruselas se han puesto de plazo hasta el año 2031 como fecha límite para abordar un tema que puso en la palestra Pedro Sánchez con una intervención en la que pidió el fin de esta práctica que en España data desde 1974. Consulta en este artículo lo que dice la UE y cómo podría afectar al cambio de hora en España.

España cambió en la madrugada del domingo 29 de marzo para permanecer instalada en el horario de verano con el objetivo de reducir el consumo energético y aprovechar al máximo las horas de luz. Según indica el BOE, el próximo mes de octubre nuestro país volverá al horario de invierno, en el que podría ser el último cambio de hora en España. Estos cambios se suelen aprobar por ley en paquetes de cinco años y en los próximos meses se tendría que llevar a cabo una renovación hasta 2031. Según la UE, parece que esto acabará sucediendo al menos hasta esta fecha.

Pedro Sánchez fue el que puso en tendencia el tema del fin al cambio de hora a finales de 2025. Coincidiendo con el paso al horario de invierno, el presidente del Gobierno salió y publicó un vídeo en la mañana del 20 de octubre para hacer otra maniobra electoral. «Cambiar la hora dos veces al año ya no tiene sentido. Apenas ayuda a ahorrar energía y tiene un impacto negativo en la salud y en la vida de la gente», dijo el líder del PSOE, que también argumentó su decisión dejando claro que «tiene un impacto negativo en la salud y en la vida de la gente».

«El Gobierno de España propondrá a la UE acabar con el cambio de hora estacional en el Consejo de Energía y pedirá que se ponga en marcha el mecanismo de revisión competente», dijo un Pedro Sánchez que utilizó este tema como cortina de humo para tapar todos los escándalos de corrupción de un Gobierno a la deriva. Este tema ya lo tocó el CIS de Tezanos en 2023 en una de sus encuestas en las que el 66% de los españoles abogaban por un horario único durante todo el año.

La UE y el cambio de hora en España

El fin del cambio de hora no es una buena nueva del Gobierno de Sánchez, ya que la Unión Europea puso este tema encima de la mesa en 2018 cuando lo sacó a consulta pública. El 84% de los 4,5 millones de personas que participaron abogaron por poner fin al cambio de hora y el Parlamento Europeo se abrió a escuchar a los países que votaran por adoptar esta medida. La pandemia y todo lo que derivó frenó la intención del Parlamento Europeo.

Ahora, la Unión Europea ha vuelto a tocar este tema y, mientras analiza el impacto real del cambio de hora y las posibles alternativas, ha dejado claro que para finales de 2026 publicará un informe con novedades al respecto. No obstante, desde Bruselas han manifestado que se seguirán llevando a cabo hasta el siguiente ciclo, que expirará hasta 2031. Esta es la fecha tope que se han marcado desde la UE para tomar una decisión al respecto.

La Orden PCM/186/2022 indica que el cambio de hora estará presente en España hasta este 2026 (se renueva cada cinco años) y el Gobierno tendrá que tomar una decisión para seguir con esta iniciativa que en nuestro país data de 1974. De momento, el próximo 25 de octubre en nuestro país tendrán que volver al horario de invierno, en el que podría ser el último cambio de hora en la historia de nuestro país. Si finalmente desde el Ejecutivo escuchan a la UE, esta práctica se extenderá hasta el año 2031.