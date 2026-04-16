Ayuso fulmina a Sánchez por su viaje a China: «Ni elecciones, ni oposición, ni prensa libre, ¿a que le da envidia?»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado este jueves que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se alinee con China. Un régimen que, tal y como ha recordado la líder regional, «acumula los casos más graves de represión y crímenes de Estado». «El Gobierno de la nación lo lleva en su esencia», ha espetado.

«¿Le han contado que el único sindicato que se puede presentar en China es el que depende del Partido Comunista? ¿Que no existe la oposición? ¿O que China es la mayor cárcel de abogados y periodistas del mundo? ¿A que les da envidia?», ha trasladado la dirigente regional a la portavoz del PSOE en la Asamblea, Mar Espinar, en la sesión de control al Gobierno en el Pleno.

Así lo ha manifestado Ayuso en alusión al viaje oficial del presidente del Gobierno a China para lograr nuevas inversiones y donde se ha reunido con el dirigente chino, Xi Jinping, y donde han abordado asuntos de actualidad como las consecuencias de la guerra de Irán.

«A Sánchez le da envidia y, por eso, va a China a hacer esas alianzas y, eso sí, se instala en un régimen eterno mientras la ornamentación caudillista roja le estuvo recibiendo con los honores dictatoriales que ya quisiera hacer aquí en España», ha criticado la presidenta madrileña.

Es por ello que Díaz Ayuso ha censurado que el PSOE quiera convertir a España «en la puerta de entrada a China» porque «no tiene principios» y, de la misma manera, pactan con Junts, el PNV, «China o el régimen ayatolá».

«El régimen iraní es el jefe del terrorismo global en el mundo; han dejado 16.500 muertos, 333.000 heridos en protestas y más de 1.600 ejecuciones solo en 2025», ha recordado a la vez que ha condenado las dictaduras como «la iraní, China, Cuba y Venezuela».

Viaje de Sánchez a China

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aprovechó su viaje oficial a China del pasado 11 de abril para sacar rédito personal al recibir una cátedra honoraria en la Academia China de Ciencias.

Mientras se daba ese acercamiento a Pekín, el gigante asiático ha desplomado la inversión en España cerca del 80% desde que el líder socialista está en el poder, según reflejan los datos del Ministerio de Economía recopilados por OKDIARIO. De esta forma, los españoles no se benefician de estos movimientos diplomáticos.

En concreto, en 2017, un año antes de la entrada en el Ejecutivo de Sánchez, la inversión china en España fue de 3.080 millones de euros, una cifra que se ha ido reduciendo con fuerza.

Turismo por China

Lo que sí hicieron el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su esposa, Begoña Gómez, fue hacer turismo por Pekín desde su llegada a la capital china.

Sánchez y Begoña Gómez comenzaron su ruta turística el pasado sábado, cuando fueron a visitar los «hutong» del casco antiguo, en la capital china, para ver las construcciones bajas y las callejuelas que datan de dinastías antiguas, poco después de aterrizar. El matrimonio español aprovechó también para visitar la Torre del Tambor y la Torre de la Campana, monumento del siglo XIII, utilizado como reloj oficial durante cientos de años. Ambas se encuentran enclavadas en esa zona de los hutongs.

El domingo, Sánchez y Begoña Gómez se desplazaron hasta el Palacio de Verano, un edificio imperial del siglo XVIII situado a 12 kilómetros del centro de Pekín, que es monumento Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. El matrimonio fue captado, con ropa informal y gafas de sol, rodeado por personal de seguridad, acompañantes y una guía local que les ha ilustrado sobre los monumentos visitados.

Hasta el martes no se produjo el encuentro entre Sánchez y el mandatario chino Xi Jinping. La agenda oficial concluyó con unas jornadas empresariales el miércoles 15 de abril, en las que participaron representantes tanto de empresas españolas como chinas.