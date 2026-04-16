Ayuso retrata en minuto y medio la hipocresía de la izquierda: «Multiplican la pobreza para vivir de los pobres»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dado este jueves un buen repaso a toda la izquierda en bloque en la Asamblea de Madrid, que ha centrado su debate en la regularización masiva de inmigrantes que pretende Pedro Sánchez. Ayuso ha acusado a los «señores comunistas de la izquierda», en referencia a Más Madrid, de querer «multiplicar la pobreza y la lucha de clases para vivir de los pobres».

La presidenta regional ha reprochado a Más Madrid que siga tapando las «corruptelas» del Gobierno al que apoyan y sigan siendo cómplices de atrocidades como el accidente de Adamuz o de regalar pisos y colocar en trabajos a chicas jóvenes para que tengan relaciones con miembros del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

«Su gobierno es el que está en los tribunales. ¿No les sonrojan las declaraciones de estos días en los juzgados? Conocer cómo se utilizó a chicas jóvenes pagadas con dinero público y colocándolas en empresas solo para tener relaciones con los ministros. «¡Y lo tapan ustedes, las del feminismo!», ha criticado Ayuso.

Asimismo, la líder de los populares en Madrid ha retratado a un gobierno que hace aguas con una «ministra de Sanidad que está en contra de los médicos, el de Transporte que está en contra de los trenes, el de Trabajo contra los autónomos, el de Vivienda contra la vivienda, el de Justicia contra los jueces, Interior contra la policía y el de la Seguridad Social contra los inmigrantes», ha enumerado.

Regularización de inmigrantes

Ayuso ha criticado la regularización masiva de inmigrantes que pretende Sánchez al tiempo que ha defendido «la ley y el orden, la organización, saber quién viene y de dónde y cómo se puede integrar o no».

En respuesta al PSOE, la presidenta madrileña ha insistido en que lo que quiere el Gobierno de la nación es que no haya «prensa libre para que no haya ni oposición y separación de poderes y ahí es donde llega la regularización masiva», y que al PSOE le da «absolutamente igual» los migrantes. «¿Cómo tratan a los saharauis? ¿Por qué no entran ellos dentro del pack?», ha preguntado.

También se ha preguntado Ayuso si hacen esto ahora para «mover los censos» y porque el sistema electoral «ya no les conviene como está».

Por su parte, la portavoz del PSOE, Mar Espinar, ha tildado de «clasista y racista» el modelo de migración por el que apuesta la presidenta y ha lanzado que «Jesús es más partidario de las regularizaciones que de las procesiones».

Mientras, la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha tachado de «mala persona» a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, por querer recurrir ante el Supremo la regularización extraordinaria de migrantes y ha afirmado que la «minoría peligrosa son los ricos».

En este punto ha llamado a «deportar a los ricos» como al CEO de Quirón, a los fondos buitre que «están dejando Madrid sin casas» y a los ejecutivos del Ibex por «pagar salarios mínimos para cobrar bonus millonarios». «Esos son los únicos que rompen nuestra convivencia», ha defendido la portavoz regionalista.