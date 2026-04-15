OKDIARIO con las víctimas de Adamuz: «Los políticos del gobierno no se han dignado a recibirnos»

OKDIARIO ha acompañado a los familiares de las víctimas del accidente de Adamuz que este miércoles se han concentrado frente al Congreso de los Diputados para reclamar «memoria, verdad y justicia». Los asistentes al acto han manifestado su descontento con los políticos del Gobierno al ver que ninguno ha bajado para hablar con ellos y escuchar sus reclamos. «La verdad es que yo pensaba que sí iban a bajar, pensaba que iban a tener sensibilidad», ha lamentado un hombre cuyo hermano falleció en la tragedia ferroviaria.

La protesta, que ha estado encabezada por una gran pancarta con el lema de «memoria, verdad y justicia», ha transcurrido con normalidad, aunque se han escuchado gritos contra el ministro de Transportes y otros miembros del Ejecutivo sanchista. «Lo que pedimos es justicia y que se llegue hasta el final, que se exijan las responsabilidades penales de los culpables», ha exigido un manifestante.

La decepción de los asistentes es palpable. Muchos denuncian que parece que al Gobierno «no se le puede molestar en absoluto» y califican de «desgracia» que España tenga el actual Ejecutivo. «Espero que se pueda resolver en las próximas elecciones», dice un hombre que ha denunciado que no hay dinero para infraestructuras y mantenimiento» y que los pueblos pequeños se ven abocados a «pasarlas putas para poder arreglar una calle mientras se está despilfarrando el dinero».

Ahora bien, los diputados del Grupo Parlamentario de Vox en el Congreso de los Diputados han bajado para acompañar a los familiares de las víctimas y escuchar sus exigencias. Así, el secretario general de Vox en la cámara baja, José María Figaredo, y la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, han conversado con la madre de una de las víctimas y le han mostrado su apoyo y solidaridad. «Mi hijo ya advirtió del mal estado de las vías y de los trenes», dice la desconsolada mujer mientras recibe un abrazo de Figaredo.