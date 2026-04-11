El Gobierno de Pedro Sánchez sigue sin cumplir su promesa con las ayudas a la compra de coches eléctricos y los españoles ya acumulan más de cuatro meses pagando 4.500 euros de más en los concesionarios por los retrasos con el Plan Auto +. Unas ayudas que se deberían haber puesto en marcha con la entrada del nuevo año, tras la finalización de los fondos del Plan Moves III, y que parece, tal y como han confirmado fuentes cercanas al Ministerio de Industria a este diario, no serán efectivas hasta verano.

Según los datos del último Barómetro de Electromovilidad, elaborado por la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), el retraso en la puesta en marcha de las ayudas para la compra de coches 100% eléctricos ya está afectando al mercado. «Tras la finalización de los fondos del Plan MOVES III, la falta de activación del Plan Auto+ ha provocado un estancamiento en la electrificación del mercado de turismos, que ya se está trasladando a una reducción progresiva del avance en la penetración del vehículo electrificado en España», reza el citado informe.

Sin ayudas a la compra de eléctricos

Una situación que se podría agravar en los próximos meses. Lo cierto es que el plan ya está anunciado; lo hizo en el mes de diciembre el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un acto con toda la cadena de valor del sector de la automoción en el Ministerio de Industria. Acto en el que no se revelaron ni cuantías, ni formato, ni fecha, sólo que iba a haber incentivos.

Para los detalles, los españoles con interés en comprarse un coche eléctrico tuvieron que esperar tres meses. El anuncio fue en diciembre, pero la letra pequeña no se publicó hasta principios de febrero, en la que el Ejecutivo confirmaba que las cuantías iban a ser menores, 4.500 euros en comparación con los 7.000 euros que descontaba el año anterior; y que los incentivos se repartirían con carácter retroactivo.

No obstante, en el mes de febrero tampoco se dejó claro cuál sería el formato de cobro de los incentivos, según el Ejecutivo de Pedro Sánchez, descuento directo en la compra para evitar que los beneficiarios tarden hasta dos años en cobrar la ayuda en su cuenta bancaria, ni tampoco en qué mes se publicarían las bases en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para el inicio de las solicitudes.

Tal y como ha podido saber OKDIARIO, los españoles tendrán que esperar más para solicitar estos incentivos y es posible que hasta el mes de mayo el Gobierno no active todos los mecanismos para la puesta en marcha definitiva del Plan Auto +. Otras fuentes no descartan que se demore aún más en el tiempo y que llegue con el verano, época en la que muchos consumidores aprovechan para renovar su vehículo y comprar uno nuevo.

Hasta 4.500 euros

Por el momento, se conoce que el Plan Auto + se rige bajo un mecanismo complicado y con mucha burocracia si lo comparamos con los incentivos que puso en marcha el Ejecutivo en 2025, bajo el paraguas del Plan Moves III. Esto se debe a que la concesión de ayudas depende del precio, la motorización y el lugar de producción del coche.

En concreto, el Gobierno promete incentivos de 2.250 euros si los turismos están propulsados por motores 100% eléctricos y 1.125 euros en caso de que sean híbridos enchufables o de autonomía extendida. Una cantidad a la que habría que sumar 1.125 euros si el coche cuesta menos de 35.000 euros y 675 euros en el caso de que supere la citada cantidad, pero no supere en ninguno de los casos en el total de la factura los 45.000 euros.

Una vez completado el apartado de las motorizaciones y el precio, viene la parte más complicada, en la que el Ejecutivo de Sánchez premia la producción made in Europe con el plan Auto +, con 675 euros a los coches producidos en el Viejo Continente y 450 euros adicionales para aquellos que también monten la batería en suelo comunitario.