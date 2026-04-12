Sánchez y Begoña, de turismo por China con una amplia comitiva antes de su encuentro con el dictador Xi Jinping

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su esposa, Begoña Gómez, han estado de turismo por Pekín desde su llegada a la capital china. Aunque el programa de la visita oficial, que incluye un encuentro con el mandatario Xi Jinping, comienza mañana y se desarrollará hasta el próximo miércoles 15 de abril, el matrimonio Sánchez-Gómez ha aprovechado para visitar varios puntos turísticos en la capital y alrededores de Pekín. Desde su llegada, el sábado y hoy domingo, han hecho turismo rodeados por personal de seguridad y acompañantes-guía.

Sánchez y Begoña Gómez comenzaron su ruta turística ayer sábado, cuando fueron a visitar los «hutong» del casco antiguo, en la capital china, para ver las construcciones bajas y las callejuelas que datan de dinastías antiguas, poco después de aterrizar. El matrimonio español aprovechó también para visitar la Torre del Tambor y la Torre de la Campana, monumento del siglo XIII, utilizado como reloj oficial durante cientos de años. Ambas se encuentran enclavadas en esa zona de los hutongs.

Hoy, en cambio, Sánchez y Begoña Gómez se han desplazado hasta el Palacio de Verano, un edificio imperial del siglo XVIII situado a 12 kilómetros del centro de Pekín, que es monumento Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. El matrimonio ha sido captado, con ropa informal y gafas de sol, rodeado por personal de seguridad, acompañantes y una guía local que les ha ilustrado sobre los monumentos visitados.

A partir de mañana lunes 13 de abril comienza la agenda oficial, que se iniciará con una visita de Sánchez a la Universidad de Tsinghua, donde impartirá una conferencia a alumnos de ese centro y, posteriormente, mantendrá una reunión con expertos internacionales. También tiene previsto visitar la Academia de las Ciencias, donde va a recibir una cátedra honoraria. El mismo lunes 13 visitará la empresa china Xiaomi.

Hasta el martes, según la agenda oficial facilitada por el Palacio de la Moncloa, no se producirá el encuentro entre Sánchez y el mandatario chino Xi Jinping. La agenda oficial concluirá con unas jornadas empresariales el miércoles 15 de abril, en las que participarán representantes tanto de empresas españolas como chinas.

Es el cuarto viaje a China del presidente Pedro Sánchez, que se ha convertido en el jefe de Gobierno que más veces ha visitado el país asiático. Otros presidentes, como Felipe González o José Luis Rodríguez Zapatero, hicieron 3 visitas durante sus respectivos mandatos, mientras que Mariano Rajoy realizó otras 2 visitas.