Sonsoles Ónega y Pablo Motos mandan un mensaje a Pedro Sánchez: «Está en China y no se entera»

Este martes 14 de abril, ha acudido a El Hormiguero de Antena 3 Sonsoles Ónega. La escritora y periodista ha charlado con Pablo Motos para presentar Llevará tu nombre, su nueva novela. Recordemos que la presentadora de Y ahora Sonsoles consiguió ganar el premio Planeta en 2023 con Las hijas de la criada, su exitosa novela que ya tiene su adaptación a una serie y que está disponible en Atresplayer. En este nuevo trabajo literario, Ónega habla de la historia de una mujer que quiso cambiar su destino viviendo en el siglo XIX.

Además, esta visita llega apenas unas semanas después del fallecimiento de Fernando Ónega, una enorme pérdida para el mundo del periodismo, especialmente para el mundo de la televisión y la radio, habiendo trabajado durante décadas en Antena 3 y Onda Cero.

La presentadora de Atresmedia ha entrado en el plató de El Hormiguero y Pablo Motos le ha dicho: «He visto que antes has besado a Juan del Val. Y es que este detalle es importante porque él, también colaborador de El Hormiguero, ha sido el último premio Planeta de novela. «Los premios Planeta nos reconocemos», ha dicho la invitada.

Tras contar de qué va la novela, la escritora ha confesado que: «Me gustaría hacer algo contemporáneo, pero ahora me siento muy cómoda en el género histórico. Me lo paso muy bien en las hemerotecas».

Pablo Motos le ha mencionado a Ónega que, en su novela, su protagonista sufre el «síndrome del impostor», algo que ella ha reconocido que le pasa más a las mujeres, algo que el presentador, ha rebatido, aunque ella ha sentenciado. «Yo pienso que me van a echar todos los días.

Contra las críticas por ganar el Planeta

«Cuando ganaste el Planeta, te criticaron, ¿eso te quitó seguridad? Le ha preguntado Motos. «Eso me encabronó profundamente. En realidad no fueron tantas críticas, solo la de un señor en un suplemento dominical», ha dicho Önega con ironía para no mencionar a Jordi Gracia, quien destrozó Las hojas de la criada en el suplemento Babelia de El País. «Sus intereses no correspondían a la crítica literaria. Señor crítico, haga bien su trabajo. Mi empresa no condiciona mi trabajo y me temo que la suya sí lo hace. Esa crítica un poquito de ruido y luego llegan los lectores y compensan todo».

A Juan del Val le criticaron antes de leer la novela, ha recordado Motos, pero Ónega ha confesado que a ella no le pasó eso. «Las críticas llegaron en el momento que salió (el libro)». La periodista ha insistido en que aquella crítica de El País estaba hecha con «prejuicios» y con «intereses no explicables». —Es decir, ¡cochino dinero!». «Que se joda», sentenció Motos sobre Jordi Gracia.

Críticas a Pedro Sánchez

Pablo Motos ha comentado que: «Hay que hacer campaña para bajar el IVA de los libros. Creo que el IVA de los libros no debería existir si quieres un país culto. Pero creo que el presidente del Gobierno está en China». «Ah, claro, y no se entera», ha respondido ella.

Pablo Motos y @sonsolesonega debaten sobre el IVA de los libros #SonsolesEH pic.twitter.com/MvMK5ylVEb — El Hormiguero (@El_Hormiguero) April 14, 2026

Recuerdo a Fernando Ónega

Motos ha mencionado que Llevará tu nombre es la última novela suya que le envió a su padre y que no terminó de leer, pero que ella le entregó el libro publicado días antes de morir.

Y hablando de su progenitor, Sonsoles ha dicho: «Lo último en lo que le eché en falta fue con el caso de Noelia, la chica que pidió la eutanasia. Pensaba qué hubiera hecho él, en cómo hubiera contado la historia».