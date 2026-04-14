Así es la exclusiva vivienda de Sonsoles Ónega en Madrid: un amplio jardín y librerías en cada esquina

La trayectoria profesional de Sonsoles Ónega ha estado marcada por una creciente proyección y ese es el motivo por el que su faceta personal ha despertado tanto interés. Más allá de los focos, ha sabido construir una vida discreta y estable en las afueras de Madrid, concretamente en el municipio de Pozuelo de Alarcón, donde su figura ha calado profundamente entre los vecinos.

Este vínculo con la localidad quedó patente en 2024, cuando fue nombrada hija adoptiva, un reconocimiento que refleja no solo su popularidad, sino también la cercanía que proyecta. En este entorno, alejado del ritmo frenético del centro de la capital, Sonsoles Ónega ha encontrado el equilibrio entre su exigente carrera profesional y su vida familiar, consolidando un espacio propio donde prima la tranquilidad.

Desde hace años, la periodista reside en Monteclaro, una de las zonas residenciales más exclusivas del noroeste de Madrid. Este enclave destaca por su privacidad, sus amplias zonas verdes y un ambiente especialmente valorado por quienes buscan discreción sin renunciar a la proximidad con la ciudad.

La urbanización está compuesta mayoritariamente por chalets independientes construidos sobre grandes parcelas, lo que garantiza una separación considerable entre viviendas. Además, cuenta con seguridad privada permanente y una amplia oferta de servicios comunitarios, entre los que se incluyen instalaciones deportivas, piscina y un club social.

Así es la casa de Sonsoles Ónega

La vivienda de Sonsoles Ónega se encuentra en un entorno privilegiado. Estamos hablando de un chalé de 250 metros cuadrados distribuidos en dos plantas. La propiedad se levanta sobre una parcela que supera los mil metros cuadrados, lo que permite disfrutar de amplios espacios exteriores, entre ellos un jardín y una piscina.

El inmueble incluye también garaje y diferentes zonas concebidas para la vida cotidiana, en un equilibrio entre funcionalidad y confort. Todo ello responde a una concepción del hogar como refugio, un lugar donde desconectar del ritmo mediático y desarrollar su faceta más íntima.

Uno de los rasgos más distintivos de la vivienda es su luminosidad, favorecida por grandes ventanales que permiten la entrada de luz natural durante gran parte del día. Esta característica aporta amplitud visual y establece una conexión constante con el exterior, integrando el jardín como una prolongación natural del interior.

El porche se erige como uno de los espacios más especiales de la casa, concebido como un rincón de calma en el que la periodista puede desconectar. Rodeado de vegetación, este lugar se convierte en un entorno propicio tanto para la lectura como para la escritura, actividades que forman parte esencial de su rutina.

Los libros, el alma del hogar

No es casualidad que en este entorno haya dado forma a algunas de sus obras más destacadas. Entre ellas figura Las hijas de la criada, novela con la que obtuvo el prestigioso Premio Planeta 2023 y que consolidó su reconocimiento en el ámbito literario.

Parte del premio económico recibido fue destinado a reforzar uno de los elementos más representativos de su vivienda: la biblioteca. Este gesto no solo refleja su compromiso con la literatura, sino también la importancia que los libros tienen en su vida cotidiana.

Si hay un espacio que define la esencia del hogar de Sonsoles Ónega es, sin duda, su biblioteca. Varias estancias están ocupadas por estanterías que se extienden del suelo al techo, repletas de volúmenes que abarcan distintos géneros y épocas. Esta presencia constante de libros convierte la vivienda en un auténtico refugio cultural.

Muchos de estos ejemplares poseen además un valor emocional añadido, ya que proceden de la colección personal de su padre, Fernando Ónega, tristemente fallecido en marzo de 2026. Tal y como contamos en OKDIARIO, la Reina Letizia, íntima amiga de la presentadora, le arropó en estos momentos tan complicados.

Un estilo muy acogedor

El interior de la vivienda responde a una línea estética basada en tonos claros y materiales naturales, con la madera como protagonista. Esta elección contribuye a crear una atmósfera cálida y acogedora, en la que cada elemento parece estar cuidadosamente integrado.

La cocina, abierta al jardín, sigue esta misma filosofía. Se trata de un espacio funcional y luminoso, articulado en torno a una isla central que actúa como punto de encuentro en el día a día. Esta disposición favorece la convivencia y refuerza la idea del hogar como lugar de reunión.

El salón, por su parte, combina confort y personalidad mediante una decoración que evita la sobrecarga. Fotografías familiares y objetos decorativos seleccionados aportan carácter sin romper la armonía del conjunto, generando un ambiente equilibrado.

Con todo lo anterior, podemos decir que la casa de Sonsoles Ónega no es una simple residencia, también es una extensión de su forma de entender la vida, donde la calma, la cultura y la cercanía ocupan un lugar central.