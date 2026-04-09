Pedro Sánchez es premiado por la fundación de la ONU tras organizarles el año pasado una cumbre en Sevilla

Esta fundación concede este galardón a personas «extraordinarias» que encarnan los valores sede de las Naciones Unidas y su carta fundacional y este año se lo han entregado al jefe del Ejecutivo español en el evento anual We the Peoples (Nosotros los pueblos), inspirado en las palabras iniciales de la Carta de la ONU.

La fundación de las Naciones Unidas, con sede en el edificio neoyorquino de la ONU, no está entre las entidades financiadas directamente por el Gobierno español, que sí reparte más de 61 millones de euros anuales en 25 «contribuciones voluntarias» a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), pero sí recibió el año pasado el apoyo español para la celebración de la 4ª Conferencia Internacional de Financiación al Desarrollo, que sse celebró en Sevilla entre el 30 de junio y el 3 de julio.

En un vídeo proyectado en el acto, Sánchez ha asegurado que España va a seguir «alzando la voz en favor de un multilateralismo más fuerte, más justo y más representativo». «Es hora de hacer más. Y de hacerlo mejor», ha enfatizado.

«Los pueblos no son solo aquellos que viven en seguridad y comodidad, como nosotros» sino que se refiere «a aquellos que sufren y atraviesan dificultades», ha trasladado el jefe del Ejecutivo, haciendo hincapié en que «esas son las personas para las que se creó la Organización de las Naciones Unidas». Esas son las personas a las que se supone que debe servir el multilateralismo», ha enfatizado a continuación. El premio lo ha recogido en nombre del presidente del Gobierno la secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Eva Granados.