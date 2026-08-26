El BOE lo hace oficial: es festivo el 8 de septiembre y habrá puente en estas comunidades autónomas

El calendario laboral de 2026 mantiene todavía algunos días festivos para aquellas personas que quieran alargar sus días de descanso tras el verano. Uno de los días festivos más destacados llega el próximo martes 8 de septiembre. Algunas zonas de España podrán disfrutar de esta fecha festiva que permitirá formar un puente de cuatro días a quienes disfruten también del lunes 7. La festividad aparece publicada en el calendario oficial del Boletín Oficial del Estado (BOE), pero no tendrá carácter festivo en todo el país. El 8 de septiembre será día no laborable en Asturias y Extremadura, y tendrá carácter de festivo insular en Gran Canaria únicamente.

¿Dónde será festivo?

El martes 8 de septiembre será festivo en el Principado de Asturias, donde se celebra el Día de Asturias y la festividad de Nuestra Señora de Covadonga. A su vez, será festivo en Extremadura, ya que se celebrará el Día de Extremadura y la celebración de Nuestra Señora de Guadalupe. Además, Gran Canaria también tendrá fiesta laboral insular por la festividad de Nuestra Señora del Pino. El resto de las islas del archipiélago no dispondrán de este festivo. Por lo tanto, no se trata de un festivo nacional, sino de una jornada que afecta a determinados territorios en función de sus propios calendarios laborales.

El puente de cuatro días

El 8 de septiembre será martes y la clave es que, al estar precedido por el fin de semana, los trabajadores que tengan libre el lunes 7 podrán disfrutar de cuatro días consecutivos de descanso. La combinación sería la siguiente:

Sábado 5 de septiembre: descanso.

Domingo 6 de septiembre: descanso.

Lunes 7 de septiembre: día de vacaciones o jornada no laboral.

Martes 8 de septiembre: festivo.

La prórroga del descanso

Este festivo llega a pocos días del final de agosto y se convierte en la oportunidad perfecta para realizar una escapada corta o prolongar unos días más el descanso de las vacaciones. Aunque la posibilidad de disfrutar del puente completo dependerá de la situación laboral de cada trabajador y de que pueda disponer del lunes 7 de septiembre. El calendario laboral oficial señala que las comunidades autónomas se encargarán de determinar parte de sus festividades propias dentro del marco previsto por la legislación laboral. A esto hay que sumar que los municipios contarán con sus propias fiestas locales, por lo que el día 8 de septiembre podría ser un día no laborable en otras localidades también.

Los próximos festivos

El 8 de septiembre no será el único festivo autonómico del mes, ya que el calendario oficial recoge que el día 11 de septiembre será festivo en Cataluña y el 15 de septiembre en Cantabria. Más adelante llegarán jornadas festivas como el 9 de octubre en la Comunidad Valenciana, el 12 de octubre en toda España y distintos festivos autonómicos y nacionales durante noviembre y diciembre. Por lo tanto, aunque el verano vaya llegando a su fin, el calendario laboral del último periodo del año ofrece varias posibilidades para tener algún descanso antes de terminar el 2026.