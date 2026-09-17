El principal supermercado de España, Mercadona, está poniendo a prueba un nuevo sistema de cobro en las cajas de sus establecimientos que repercute en los carros de compra. La compañía, presidida por Juan Roig, ha emitido un comunicado esta semana explicando el objetivo de la medida que está siendo testada en algunas de sus tiendas.

La gigante distribuidora de alimentos, originaria de Valencia, dispone de un canal de Atención al Cliente, conocido internamente como «Línea 800», en el que responde a todo tipo de preguntas por parte de los jefes, como llaman a los consumidores dentro de la empresa, relativas a modos de pago, origen de los productos, pedidos online y servicio a domicilio, entre otros. Además, este canal de atención telefónico sirve también como vía para que el cliente sugiera cambios en los productos o pueda pedir nuevos que no comercializan.

Mercadona también disipa dudas a través de sus redes sociales

A través de estos perfiles, Mercadona ha declarado que «estamos probando un nuevo sistema de cobro cuyo objetivo es asegurar que, al colocar todos los productos en la cinta, el cajero pueda comprobar que el carro queda vacío de bolsas, guantes u otros elementos».

De esta forma, Mercadona ha dado respuesta a una clienta que indicaba que en su tienda habitual, ubicada en la localidad madrileña de San Martín de Valdeiglesias, «tienes que sacar tanto los paquetes de seis botellas de agua con gas como los bidones grandes de agua para pasarlos por el lector».

La empresa de Juan Roig afirmó que este es uno de los supermercados en los que se está probando el nuevo sistema de cobro que, además de verificar que los carros quedan libres de plásticos, garantiza a la empresa «facturar todo correctamente», en orden de evitar regalos o robos en caja.

Además, la cadena de supermercados ha confirmado que, en caso de que algún cliente no pueda depositar en la cinta algún producto debido a su peso, contará con la ayuda del cajero de la caja correspondiente.

La multinacional española presenta su nueva Tienda 9

El propio Juan Roig, que sigue aumentando su asombroso legado, anunció en la última presentación de resultados de la compañía, conocida como «Anual», relativa a los beneficios de 2025, con una cifra que superó al récord de 2024, catalogando al 2025 como el mejor año de la historia de Mercadona, que la empresa está sumergida en un disruptivo proceso de renovación de toda su red de tiendas para transformarlas al nuevo modelo de Tiendas 9.

Este nuevo modelo de Tienda 9 tiene como principales novedades la instalación de un enorme Obrador Central, la centralización en una misma sección de los productos frescos y congelados y el libre servicio en la sección de pescadería, donde cada jefe podrá escoger la bandeja que considere al instante, entre otras mejoras. Todos estos cambios tienen un objetivo muy marcado: facilitar aún más el proceso de compra por parte del consumidor para seguir siendo el supermercado número 1 de nuestro país.