Mercadona abre en Bilbao su primera ‘Tienda 9’ tras invertir 1,9 millones en renovar el supermercado

Mercadona abre este jueves, 27 de agosto, en el barrio de Miribilla de Bilbao su primera Tienda 9 de Vizcaya, tras una reforma que ha supuesto 1,9 millones de euros, en la que han participado 39 proveedores de obra y han trabajado 150 personas.

Gracias a esta reforma, el local ubicado en el número 2 de la calle Doctor Espinosa Orive y que cuenta con una plantilla de 54 personas, ofrecerá un mayor espacio para los productos frescos y presentará mejoras en «la experiencia de compra » de sus clientes.

Mercadona ha reorganizado de forma integral el espacio de forma que ha pasado de ser una tienda organizada por negocios a estar organizada por procesos. Según ha explicado la empresa de distribución, de esta manera, da «un paso más en la optimización del acto de compra, haciendo que sea más ágil y sencillo, gracias a una organización más intuitiva del surtido». Además, «favorece la actividad de su plantilla», al reducir desplazamientos a la hora de reponer y mejorar la coordinación del equipo. Asimismo, la tienda incluye una zona de descanso para los clientes.

Mientras que el horario de apertura de este supermercado es de lunes a sábado, de 9.00 a 21.00 horas. Dispone de un aparcamiento de 67 plazas, dos de ellas para vehículos eléctricos.

Cuenta con un obrador central

En este modelo de tienda, el obrador central, une a todas las áreas de preparación de productos frescos que se realizan en la tienda. Esta centralización de los procesos de corte, cocción y envasado en un mismo punto «permite reforzar el compromiso que la compañía mantiene por la máxima calidad y frescura, dando más espacio para estos productos en el libre servicio».

Además, ofrece «una gestión más eficiente de los recursos» y supone un ahorro de hasta el 10% en energía y de hasta el 40% en consumo de agua.

En materia de innovación, la tienda cuenta con una serie de dispositivos electrónicos y herramientas colaborativas «que facilitan la autogestión del supermercado, optimizan la toma de decisiones, y agilizan los procesos de toda la cadena».

En las neveras, los murales de frío incorporan sistemas Aerofoil que minimizan la pérdida de frío hacia los pasillos, «mejorando así la eficiencia energética del refrigerador y el confort térmico en tienda». Además, la compañía apuesta por el CO2 como refrigerante, «que reduce el impacto ambiental y permite generar frío de forma más eficiente y sostenible».

A ello, se suma la actualización técnica de las salas de máquinas y la renovación de equipos, «garantizando un mejor mantenimiento y una mayor eficiencia operativa a largo plazo».

Evolución del anterior modelo de tiendas de Mercadona

Todo este movimiento de reorganización, centralización de procesos y actualización técnica en la Tienda 9 incrementa, según Mercadona, «la productividad y eficiencia del establecimiento».

Esta evolución del anterior modelo de tienda, conocida como Tienda 8, se llevará a cabo entre 2026 y 2033 con una inversión de 3.700 millones de euros. La compañía prevé cerrar 2026 con aproximadamente 60 Tiendas 9 repartidas por toda España, entre las que se encuentra este supermercado.