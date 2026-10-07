Cruz Novillo, más allá del diseño del logo del PSOE o la Policía Nacional: el diseñador se revela como un espléndido artista plástico

José María Cruz Novillo es el diseñador de los logos más conocidos de nuestro país. Sus manos dieron luz a la bandera roja con estrellas blancas de la Comunidad de Madrid, al logo de Correos, la Policía Nacional o el logo del PSOE, entre otros. Hoy Cruz Novillo se revela como un espléndido artista plástico, gracias a una nueva exposición que se ha inaugurado en CentroCentro del Palacio de Cibeles de Madrid.

Una muestra comisariada por Pepe Cruz-Novillo Jr. y Elena Fernández Manrique que podrá visitarse gratuitamente hasta el 24 de enero de 2027 en la planta 1 de la citada institución y que, además, contó con la ayuda y la colaboración del propio artista.

El recorrido abarca más de cinco décadas de una práctica abierta y en constante evolución, desde sus primeros ciclos de los años setenta hasta producciones más recientes. Así, piezas que formaron parte de su presentación individual en el Pabellón de España de la Bienal de São Paulo de 1977 —Tximparta y Acoplamiento— dialogan con trabajos como Diafragma decafónico de dígitos, realizado para el Instituto Nacional de Estadística en 2024.

De la aritmética al sonido: cinco décadas de investigación

La muestra reúne 150 obras, entre pinturas, esculturas en madera, piedra y bronce, audiovisuales, maquetas y dibujos preparatorios. El recorrido se completa con escritos, fotografías y publicaciones expuestos en vitrinas. Este conjunto permite conocer el proceso creativo del artista y su trabajo en distintos soportes y escalas.

El recorrido se articula alrededor de los conceptos sobre los que Cruz Novillo desarrolló su investigación estética y conceptual: el color, la aritmética, el tiempo, el sonido y el juego. Una investigación que se organiza en torno a líneas de trabajo abiertas que el artista denominó ‘ciclos’ y que fueron evolucionando a través de diferentes lenguajes, escalas, materiales y soportes.

Tras sus primeras indagaciones a finales de los sesenta sobre las posibilidades combinatorias de las formas y el color, en 1972 presentó en la Galería Skira de Madrid su primera exposición individual, el ciclo de Estructuras manipulables. Quedaba así asentado un modo de trabajar que convertía el proceso en la esencia misma de la obra.

Desde finales de los años setenta, Cruz Novillo desarrolla una práctica de apropiacionismo e indagación sobre la imagen —su percepción, consumo y manipulación— utilizando motivos procedentes del cine, los medios de comunicación y la historia del arte.

Mediante la aplicación de su sistema combinatorio a fotogramas (Mata-Hari, 1995), fotografías de prensa (Diafragma Tres 3214 Budapest, 1997) y obras de grandes maestros como Velázquez o Cézanne en su serie Tribute (Descendimiento de la cruz, 1999; Still life for Cézanne, 2002), el artista cuestiona no solo el sujeto representado, sino los propios medios a través de los cuales se distribuye y consume la cultura visual.

A mediados de los noventa, la incorporación del sonido y la dimensión temporal dio origen al concepto ‘diafragma’, una investigación sinestésica donde cada tono cromático se asocia a una nota de la escala tonal. La pintura se extendió así hacia el ámbito sonoro, abriendo nuevas relaciones entre música, color y tiempo. Ejemplo paradigmático de ello es el Diafragma dodecafónico Opus 14, pieza generada mediante un algoritmo digital en febrero de 2010 y concebida para desarrollarse a lo largo de casi 34.000 siglos, cifra que el artista vinculaba a una escala combinatoria de proporciones cósmicas.

Algunas de las obras que pueden verse en esta exposición proceden del estudio del artista y otras son préstamos de instituciones como el Museo Centro de Arte Dos de Mayo, el Banco de España, el Ayuntamiento de Málaga, la Fundación Juan March y colecciones privadas.

Cruz Novillo, diseñador y artista

Cruz Novillo comenzó su carrera profesional en 1958 como dibujante en Publicidad Clarín y desarrolló, desde 1963, una amplia trayectoria como diseñador gráfico. A lo largo de su carrera, creó algunas de las identidades visuales más reconocibles de España, entre ellas las de Correos, Renfe, Repsol, Endesa, Policía Nacional, El Mundo, Diario 16, COPE, Antena 3, Tesoro Público y Fundación ONCE. Su trabajo se extendió también al ámbito cinematográfico, con el diseño de carteles para películas como El espíritu de la colmena, La escopeta nacional, El sur, Deprisa, deprisa, Los lunes al sol o La prima Angélica.

Entre los reconocimientos obtenidos a lo largo de su carrera, se encuentran el Premio Nacional de Diseño en 1997, la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes en 2012 y el nombramiento como Cartero Honorario de Correos en 2019. También fue académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Falleció el pasado 1 de mayo en Madrid mientras preparaba su exposición individual para CentroCentro.