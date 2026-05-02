Muere el diseñador José María Cruz Novillo, creador de la bandera de Madrid y de logos como Correos y Renfe

El diseñador José María Cruz Novillo (1936-2026), autor de la bandera de Madrid y de los logos más icónicos de la España contemporánea, ha fallecido este sábado a los 89 años.

El diseñador creó logotipos de instituciones y empresas como Correos, Renfe, Fundación ONCE o Repsol, además del escudo y la bandera de la Comunidad de Madrid o el puño y la rosa del Partido Socialista. También trazó la imagen de medios de comunicación como La Cope, El Mundo o Diario 16.

Cruz Novillo no solo cultivó el diseño, exploró la pintura, la escultura y el grabado. Además, era un gran interesado por el color, el sonido y el tiempo. No obstante, su principal actividad fue el diseño.

En 2007 fundó junto a su hijo un estudio especializado en el desarrollo de la arquitectura corporativa, la identidad visual y la relación entre la marca, el espacio y la forma y estudio.

Fue también responsable de multitud de carteles de cine, entre ellos, cintas tan icónicas como La escopeta nacional, Los lunes al sol, Barrio o Deprisa, deprisa. Más recientemente, en 2024, su estudio ‘Cruz más Cruz’ realizó el cartel del documental ‘La guitarra flamenca de Yeray Cortés’, ópera prima de C. Tangana.

Él mismo fue el protagonista de la película El hombre que diseñó España (2019), en la que repasaba toda su trayectoria, y le referenciaba como el diseñador gráfico más importante de la segunda mitad del siglo XX en España.

Su carrera comenzó como dibujante en Publicidad Clarín en el año 1958. Una España en la que el diseño no ocupaba una posición profesional, sino cultural y residual. En 1965 abandonó Clarín y puso en marcha su propio proyecto del que saldrían muchos de los logos que hoy resultan tan reconocibles, creando las identidades corporativas e institucionales más importantes del diseño español contemporáneo.

Fue reconocido con el Premio Nacional de Diseño 1997 y Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes.

Su trabajo logró cambiar y actualizar la imagen de muchas empresas y contribuyó a modernizar España hasta el punto de que también fue el impulsor del cambio del color de los uniformes de la policía que pasó del marrón al azul actual, cuerpo para el que diseñó el escudo actual en la década de los 80, con la intención de que reflejara profesionalidad, cercanía y modernidad.